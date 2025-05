Taylor Swift adquiere los derechos de las grabaciones de sus primeros seis álbumes

Taylor Swift llevaba años arrastrando las consecuencias de no tener los derechos de las grabaciones de sus seis primeros álbumes: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Tal era la magnitud del problema para ella, que la artista marcó un precedente regrabando —hasta ahora— cuatro de sus discos.

Y en plenos rumores de que Reputation Taylor's Version iba a lanzarse en nada, ha llegado una gran noticia: Swift ha conseguido comprar los masters de toda su discografía.

Así lo ha anunciado ella, abrazando sus discos en varias imágenes en redes sociales con la frase 'You belong witm me', que a parte de ser el título de una de sus canciones significa 'me pertenecéis'.

Un sueño hecho realidad

En una carta abierta a todos sus fans, Taylor Swift ha contado que ha conseguido comprar finalmente los derechos de grabación de su propia música: "Hola. Estoy intentando ordenar mis pensamientos de forma coherente, pero ahora mismo mi mente es una presentación de diapositivas. Una secuencia de flashbacks de todas las veces que he soñado despierta, deseado, y sido consumida por la oportunidad de poder daros esta noticia".

La artista, con la emoción a flor de piel, ha continuado explicando la situación: "Todas las veces que he estado cerquísima, extendiendo la mano para alcanzarlo... Se me han escapado. Casi dejo de pensar que alguna vez podría pasar, después de estar 20 años con la piel del oso antes de cazarla. Pero todo es agua pasada. He llorado de felicidad de tanto en tanto desde que me he enterado de que esto ha ocurrido de verdad y que puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora... me pertenece".

"Y todos los vídeos musicales. Y las películas de conciertos. El arte creativo y la fotografía de los discos. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada una de las eras. Mi trabajo de toda una vida", ha señalado, muy orgullosa.

La artista ha insistido en lo que significa para ella haber ganado esta guerra, siempre con el apoyo de sus fans: "Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es quedares bastante corta. A mis fans, vosotros sabéis cómo de importante ha sido esto para mí, tanto que he regrabado meticulosamente y lanzando 4 de mis álbumes, bautizándolos Taylor's Version. El apoyo tan visceral que habéis mostrado a estos proyectos y la historia de éxito en que se ha convertido The Eras Tour es la razón por la que he podido recomprar mi música. No os puedo agradecer lo suficiente la ayuda que me habéis dado para reunirme con el arte al que le he dedicado mi vida, pero el que nunca había poseído hasta ahora".

"Todo lo que quería era tener la oportunidad de trabajar lo suficientemente duro como para algún día comprar mi música directamente, sin compromisos, sin socios, con total autonomía. Estaré eternamente agradecido con todos en Shamrock Capital por haberme traído a las primeras personas que me ofrecieron esto. Han gestionado cada interacción con honestidad, justicia y respeto. Para ellos fue un negocio, pero sentí que lo vieron como lo que era para mí: mis recuerdos, mi esfuerzo, mi escritura y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecido. Mi primer tatuaje podría ser un enorme trébol en medio de la frente", ha defendido, muy agradecida.

De hecho, según ha podido saber Billboard, el trato con Shamrock Capital se habría cerrado en 360 millones de dólares por la venta de los derechos.

¿Qué pasará con Reputation TV?

Ahora que Taylor Swift ha recuperado los derechos de su música, se presenta la duda de qué ocurrirá con las dos regrabaciones de álbumes que le faltan pro sacar: Reputation y Taylor Swift, su disco debut. Y ella misma se ha adelantado respondiendo sinceramente en la carta.

"Lo sé, lo sé. ¿Qué pasa con Rep TV? Transparencia total: ni siquiera he regrabado una cuarta parte. El álbum Reputation era tan específico de esa época de mi vida, que siempre llegaba a un punto muerto cuando intentaba rehacerlo. Todo ese desafío, ese anhelo de ser comprendida mientras me sentía incomprendida a propósito, esa esperanza desesperada, esa vergüenza y la travesura. Para ser totalmente honesta, es el único álbum de esos primeros 6 que pensé que no podría mejorarse rehaciéndolo. Ni la música ni las fotos ni el video. Así que seguí posponiéndolo, ha detallado Swift.

Sin embargo, no cierra esa puerta, con una intención distinta ahora: "Habrá un momento (si os interesa la idea) para las pistas de no publicas publicadas de ese álbum. Ya he regrabado por completo mi debut y me encanta cómo suena ahora. Esos dos álbumes aún pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado, si es algo que os emociona. Pero si sucede, no será desde un lugar de tristeza y anhelo por lo que desearía haber podido tener. Será solo una celebración".