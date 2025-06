Taylor Swift denuncia a un presunto acosador que visita su casa: "Temo por mi seguridad"

Aunque Taylor Swift debería estar viviendo un momento de lo más dulce por haber conseguido comprar los derechos de grabación de toda su música, la artista atraviesa un complicado bache.

Según informa USA TODAY, la cantante estadounidense se enfrenta a una controversia con un presunto acosador, contra el que está tomando medidas actualmente.

Tal y como asegura el citado medio, Swift solicitó una orden de alejamiento temporal contra un hombre que presuntamente la visitó en su casa varias veces durante el último año y afirmó tener una relación personal con la estrella del pop.

Y parece que el procedimiento contra dicha persona está en marcha: este 9 de junio un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles concedió la orden a Swift contra Brian Jason Wagner. Se trata de un hombre de Colorado de 45 años, según una orden revisada por el mencionado medio.

Taylor Swift, con "temor de daño inminente"

Según la declaración a la que ha tenido acceso USA TODAY, la cantante vive con "un temor de daño inminente" debido a las visitas repetidas de Wagner a su casa y las comunicaciones "preocupantes y amenazantes" con su personal.

"No comparto públicamente mi domicilio y nunca he compartido mi dirección ni la ubicación de mi residencia en Los Ángeles con el Sr. Wagner", aseguró Swift. Y de esta forma defendió en el escrito: "Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Wagner haya determinado dónde resido y haya visitado la propiedad varias veces, negándose a irse y alegando que necesita acceder, me hace temer por mi seguridad y la de mi familia".

La orden de restricción que ha solicitado la cantante impide a Wagner acosar, acechar, agredir o molestar a Swift, así como contactar o acercarse a menos de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) de la artista, su casa, su vehículo y su lugar de trabajo. Y estará en vigencia hasta la audiencia judicial del caso el 30 de junio.