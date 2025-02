"Nadie conseguirá una foto mía": Lucas, de Andy y Lucas, explica lo que ha decidido hacer con su nariz

Un problema estético ha sido uno de los grandes escollos que Lucas, de Andy y Lucas, ha tenido que atravesar en los últimos meses. Y es que la nariz del cantante se ha visto muy distintas tras una mala recuperación de una operación estética a la que se sometió.

Los intérpretes de Son de Amores se encuentran en plena gira de despedida antes de retirarse de los escenarios y dar por finalizada su carrera musical. Este pasado fin de semana, los artistas pasaron por Vigo y A Coruña, donde hicieron cantar al público tanto sus últimos lanzamientos como los hits que les han convertido en dos iconos del pop nacional.

Las fotos de los shows empezaron a correr como la pólvora en redes sociales, donde muchos usuarios se percataron de que incluso la nariz de Lucas parecía estar peor que en su viral aparición en El Hormiguero, donde contó la verdad sobre lo que le había pasado.

Este lunes, Y ahora Sonsoles ha tratado el tema del nuevo cambio en la nariz de Lucas, y el propio cantante ha decidido conectar en directo con el programa para aclarar la decisión que ha tomado sobre su rostro.

"En abril, que no tenemos ningún concierto, me voy a operar de la nariz. Yo nunca he cobrado una exclusiva, pero ahora quien quiera verme la nariz va a tener que pagar", ha explicado el artista, contundentemente.

"Me voy a poner una máscara por la calle y nadie va a conseguir una foto mía", ha garantizado Lucas. Además, ha asegurado que se cuidará como debe, y que le va a pedir "la nariz más bonita de España" a una eminencia de Barcelona.

De momento, Lucas ha contado que está sometiéndose a todos los procesos requeridos antes de entrar al quirófano, y ha mostrado estar muy concienciado con los pasos que debe seguir para no tener de nuevo problemas.