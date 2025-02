"La nariz de Lucas está mutando": el nuevo aspecto del cantante impacta tras su concierto en Vigo

Es un tema delicado para él, pero a los usuarios de las redes sociales no se les escapa nada.

Fue hace unas semanas cuando Lucas, miembro del mítico dúo Andy y Lucas, reconocía en El Hormiguero que el cambio que había sufrido su nariz, más que evidente, respondía a un problema tras un postoperatorio.

"Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas...", decía antes de romper a llorar. "En la vida uno puede hacer lo que le plazca. Yo me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, no me puse las cremas y las pomadas como me las tenía que poner... Pero uno es libre para hacer lo que quiera", explicaba, compungido.

Este problema estético ha sido uno de los grandes escollos que Lucas ha tenido que atravesar en los últimos meses. Más aún cuando los intérpretes de Son de Amores se encuentran en plena gira de despedida antes de retirarse de los escenarios y dar por finalizada su carrera musical. Este pasado fin de semana, los artistas pasaron por Vigo y A Coruña, donde hicieron cantar al público tanto sus últimos lanzamientos como los hits que les han convertido en dos iconos del pop nacional.

Las fotos de los shows empezaron a correr como la pólvora en redes sociales, donde muchos usuarios se percataron de que aunque Lucas está intentando poner remedio a sus problemas con la nariz, parece que el tratamiento avanza más lento de lo que cabría esperar.

Aunque podría esperar que la imagen estuviese modificada a mala fe, en los medios de comunicación locales como La Voz de Galicia se han divulgado imágenes similares que rinden cuenta del problema de Andy con la nariz.