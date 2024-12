Natalia Ferviú, más allá de la moda: sus problemas en televisión, su hijo Marcelo y su pareja cantante

Natalia Ferviú tiene a las espaldas una dilatada trayectoria en el mundo de la moda como estilista, editora en varias publicaciones y responsable de campañas de marcas, entre muchas otras actividades. Se puede decir que es uno de los rostros de la moda más mediáticos por su época en televisión.

Nacida en Tenerife en 1982, el conocido rostro se ha forjado una carrera como estilista, pero también como DJ. ha demostrado con creces que el mundo del espectáculo es lo suyo, aunque ahora mantiene un perfil más bajo.

Pero al margen de su profesión, Natalia Ferviú tiene una vida personal de lo más llamativa, empezando por su pareja y familia, y pasando por lo claras que tiene las ideas, las cuales le han determinado los pasos que ha dado todos estos años.

Natalia Ferviú en los premios Odeón | GTRES

La pelea que le hizo dejar la televisión

Antes de pegar el boom, Natalaia Ferviú se dedicaba a hacerle estilismos a actrices y modelos, pero trabajar con marcas no le llenaba, y buscó saciar su inquietud social dentro del sector, pero por otros lados.

Ferviú se dio a conocer al gran público por participar en un programa de televisión de estilismo, pero la estilista decidió dejarlo en 2018 tras una gran pelea con su compañero, el diseñador Pelayo Díaz.

La discusión se provocó tras un comentario inapropiado de la tercera estilista, Paloma González, que señaló que una de las participantes tenía un cuerpo difícil. Ferviú recriminó sus palabras, y un día después Pelayo Díaz quiso intervenir, echándole en cara a Natalia que no hubiese sido más suave con su compañera, puesto que sus fans se le habían echado encima.

El estilista le echó en cara a Ferviú de siempre meter al os fans de por medio, y que él también había sido víctima de ellos. Entre lágrimas, la diseñadora decidió irse del plató en directo, abandonando así la televisión hasta ahora. En ese momento, ambos diseñadores dieron por finalizada su amistad.

Con el tiempo, Pelayo se disculpó con Ferviú públicamente, y aseguró que estaba abierto a hablar las cosas, pero ella no se ha pronunciado sobre ese fatídico episodio que le cambió la vida.

Pese a toda la exposición que obtuvo con la televisión y las peleas, recuerda su paso por la televisión como algo muy bonito, tal y como expresó en una entrevista en Igluu: "Entré en un programa para hacer cambios de look que empoderasen a personas que venían completamente destrozadas, y esa fue una parte preciosa. Viniendo del mundo de la moda –que, según cómo lo mires, puede ser un tanto banal–, con el programa pude saciar un lado más social y tener una nueva perspectiva de lo que podía ser mi trabajo, usarlo para poder ayudar a la gente".

Finalmente renunció a salir en la tele por las dinámicas que se estaban generando. "Cuando renuncias a salir en la tele, renuncias a muchas cosas. Hay mucho miedo a desaparecer, a cobrar menos… Cada uno tiene sus prioridades, y para mí era más importante dormir a pierna suelta que ser más rica o salir en más revistas. Tuve que trabajarme un perfil bajo para escapar de esa sobreexposición que me estaba haciendo daño. Había programas que llamaban a mis amigos y a mis familiares que viven en Canarias para sacar información de mi vida… Situaciones muy feas", contó.

Su concienciación con la parte más social de la moda le llevó a colaborar con distintas causas: "Fui a Alcalá Meco a dar una charla a las presas sobre empoderamiento femenino a través de la ropa, he estado de profesora, que me flipa… Veo la moda desde un punto de vista sociológico, porque es una disciplina que habla de quiénes somos y quiénes queremos ser".

Su vida amorosa

Su relación actual hizo sonar las alarmas cuando empezó alrededor de 2018. Y es que la pareja de Ferviú es el músico gallego Carlos Pereiro, más conocido popularmente como Carlangas.

Su carrera como músico ha cambiado con los años. Desde 2007 hasta 2022 fue el vocalista y guitarrista de Novedades Carminha, una banda de rock and roll que no tardó en llenar festivales indies de gran prestigio.

Desde entonces lleva una carrera en solitario, y ha colaborado con artistas de la talla de grande Amore, Dellafuente, Manu Chao, Russian Red y Mundo Prestigio. Además de músico, Carlangas es también locutor de radio.

La tinerfeña presume de Carlos cada vez que tiene oportunidad, y comparte en redes sociales momentos en pareja. Además, ambos han realizado colaboraciones profesionales juntos y han dado un paso más a su relación.

Su papel como madre

Fruto de su relación nació en 2021 Marcelo. Su hijo es toda su vida, y de él habla siempre que puede. De hecho, deseaba ser madre desde que era una niña: "Tengo una hermana nueve años más pequeña que yo y mi padre tiene problemas de salud mental –es bipolar– y me crié con los cuidados muy presentes. Siempre he tenido instinto maternal y tenía claro que quería ser madre por encima de todo, aunque fuese sola [...] Tengo claro que ser madre es lo más bonito que me ha pasado en la vida".

Su deseo de toda la vida le ha hecho sentirse más fuerte que nunca: "La maternidad me ha empoderado. Hay gente a la que le invade la angustia, pero a mí el hecho de gestar y parir me hizo sentir poderosa, como si pudiese saltar cualquier obstáculo". Tanto es así que creó el podcast autoproducido Que si quiero o que si tengo sobre ser madre.

Con él también se muestra activista desde su propia ropa, tal y como expresó en Igluu: "La camiseta favorita de Marcelo es de niña. Y la única razón para que esa camiseta estuviera en la sección de niña es que tenía flores. Como es rubio y tiene el pelo rizado, muchas veces cuando la lleva puesta me preguntan si es una niña porque parece un criterio extendido que un crío no puede llevar flores. [Risas]. Hay mucho que hacer con eso, mucha masculinidad tóxica y mensajes patriarcales".