El humorista José Corbacho: su edad, su matrimonio de casi 20 años, su hijo y sus éxitos en el cine

A sus 59 años, se trata de una de las caras más reconocidas del panorama televisivo en España. Homo Zapping, MasterChef Celebrity o Tu Cara Me Suena son algunos de los formatos en los que hemos podido conocer más de cerca José Corbacho. No sólo cuenta con una gran trayectoria dentro de la pequeña pantalla, si no también dentro del séptimo arte ya sea detrás o delante de las cámaras.

Sus pequeños pasos hasta llegar a la pequeña pantalla

Si indagamos un poco en su lado más personal, sabemos que Corbacho nació un 12 de diciembre en 1965, concretamente en el barrio Barcelonés de Santa Eulalia. Tras estudiar Ciencias de la Información, decidió formar la compañía teatral Es Grata. Ya en 1988, entra en el grupo La Cubana, donde trabajó en diversas obras. De hecho, es en este grupo donde conoció a Santi Millán.

En 1992 daría el salto a la pequeña pantalla con la serie de televisión Teresina, S.A. bajo la dirección de Jordi Milán. El cine, no tardaría en llegar a su vida, en el que destaca su papel en El amor perjudica seriamente la salud, de Manuel Gómez Pereira.

A penas se desvincularía de su Cataluña natal, ya que le empezarían a surgir diversos trabajos en la productora El Terrat, llegando a tener sus papeles en formatos televisivos como La Cosa Nostra (presentado por Andreu Buenafuente), A pél o Altra cosa.

Aunque sin duda, uno de sus mayores saltos dentro de la pequeña pantalla llegaría de la mano de Antena 3, en el programa Homo Zapping.

Una carrera con infinidad de éxito tanto en la televisión como en el cine

En mitad de una carrera in crecendo, en 2005, el actor se postula como director con Tapas, formato con el que gana un Goya, como mejor director novel junto a Juan Cruz. Película con la que además, Elvira Mínguez se lleva el premio a la Mejor Actriz de Reparto. El éxito obtenido en los Goya se extrapolaría también en Festival de Málaga consiguiendo la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el premio del Público y el premio a la Mejor Actriz para Mínguez.

Su carrera como cineasta seguiría al alza con la película Cobardes y series comoPelotas y Palomitas, esta última, dirigida y protagonizada por él mismo.

Si nos fijamos en su trayectoria en el panorama televisivo, no sólo ha dirigido y protagonizado, sino que también ha sido juez en formatos como ¡Mira quién salta! o Tú sí que vales. En su extensa trayectoria, también le hemos visto en programas como Buenas noches y Buena Fuente, La Noche de Rober o como concursante en MasterChef Celebrity en 2017 y Tu Cara Me Suena donde imitó a personajes tan icónicos como Tina Turner, Enrique Iglesias, Mario Vaquerizo o Melody. Todo ello en una edición en el que María Villalón se llevó el oro.

En lo que respecta al cine, el humorista se ha mantenido vinculado en formatos como Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas, donde le puso voz al peculiar taxista. Entre sus últimos formatos, este año le hemos podido ver en el formato de la comedia Mala persona o la serie protagonizada por Yolanda Ramos, Un nuevo amanecer, donde ha formado parte de la dirección junto a Belén Macías.

Mónica y Adisu, los grandes pilares de su vida

En 2004 se casó con Anna Barrachina. Un matrimonio que tuvo su punto y final en 2006. No obstante, en mitad de su matrimonio con el cómico, decidieron ampliar su familia y adoptar a su hijo Adisu en Etiopía. Una crianza, de la que Barrachina ha dado más detalles. "Tiene 15 años, lo adopté en Etiopía cuando tenía 1 año. Es muy guapo. Lo adopté con Jose Corbacho. Ahora tengo una relación excelente con Jose. Nos separamos muy rápido. Fue una quiebra muy grande, fue muy duro. A los cuatro meses de adoptar a nuestro hijo, nos separamos", tal y como contó en el programa Al Cotxe, según recoge ElNacional.cat en el año 2019.

De lo que se conoce de su vida amorosa, se sabe que está junto a Mónica Mercadal, con quien lleva una relación sólida desde hace 19 años. Mercadal es naturópata y coach de profesión. Entre los planes de la pareja está la celebración de su boda en 2025, tal y como detalla Mónica en redes sociales.