Nathy Peluso responde a sus fans que la acusaban de despreciar sus raíces latinas

Sigue la polémica alrededor de Nathy Peluso después de unas declaraciones que hizo en una entrevista que dio para Vogue.

La artista nació en Buenos Aires, sin embargo, con solo 9 años se trasladó a España con su familia. "Siempre busco quedarme con lo bueno, pero aquella época fue muy desconcertante. Es complicado encajar, entender dónde estás. Asistí a colegios prefabricados, me relacioné con muchos inmigrantes, latinos, ucranianos...", continuó hablando en relación a sus primeros años en España.

Además, dijo: "Me siento española. Me doy cuenta que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más quiero es comerme un pincho con tortilla".

"Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo es español", añadió Nathy.

Nathy Peluso no se arrepiente de lo que dijo

Estos comentarios levantaron muchas polémicas, especialmente para sus fans latinoamericanos, que llegaron a considerar que estaba despreciando sus raíces.

Más allá de rectificar o pedir disculpas, Nathy Peluso ha ido a por todas y ha respondido algo que ha dejado a todos con la boca abierta. "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro".

Los fans la acusan de sacar fotos de Internet

En el tweet, aparece un plato de un dulce típico argentino llamado 'pastrafola' y la cantante dice que su madre se lo ha preparado.

Sin embargo, esto no ha calmado las aguas, todo lo contrario: los fans la han criticado también. Especialmente por el hecho que ha cogido, supuestamente, una fotografía de internet de este postre.