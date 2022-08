Las polémicas declaraciones de Nathy Peluso que han indignado a sus fans latinos

Te interesa El sensual baile bachatero de David Broncano y Silvia Alonso al ritmo de Nathy Peluso

A pesar de ser una de las estrellas más exitosas de España, lo cierto es que Nathy Peluso no nació aquí, sino que es argentina. Durante su carrera, la cantante siempre ha jugado con sus raíces, pero también con sus experiencias recientes para crear un estilo musical totalmente rompedor.

Sin embargo, la intérprete de Mafiosa concedió una entrevista para Vogue que se volvió enormemente polémica, sobre todo en Latinoamérica, por la forma en la que se refería a su país natal.

La artista nació en Buenos Aires, sin embargo, con solo 9 años se trasladó a España con su familia. "Mis padres se fueron para buscar un futuro mejor. Allá era muy difícil progresar, además de que por aquel entonces había mucho inseguridad", explicó.

"Siempre busco quedarme con lo bueno, pero aquella época fue muy desconcertante. Es complicado encajar, entender dónde estás. Asistí a colegios prefabricados, me relacioné con muchos inmigrantes, latinos, ucranianos...", continuó hablando en relación a sus primeros años en España.

Así habla Nathy Peluso de sus raíces

Y llegaron entonces los comentarios que hizo que se han vuelto virales: Me siento española. Me doy cuenta que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más quiero es comerme un pincho con tortilla".

"Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo es español", añadió Nathy.

Las redes se llenan de comentarios de indignación

Las respuestas no tardaron en llegar y las redes sociales se llenaron de mensajes de fans latinoamericanos que criticaban esto. "no puedo creer que Nathy Peluso salga a decir que se siente española después de haber robado toda su carrera con Buenos Aires y ser super argentina es la traición a la patria mas grande de la historia de nuestro país", comentaba una usuaria.

"Lo de Nathy Peluso me da bronca no tanto desde el dolor de la argentinidad, sino porque me parece de estúpida y de mala empresaria lo que hizo. Como le vas a decir a tu único publico (el argentino, el + termo del mundo) que te sentís mas española que argentina???", ponía otra.

Nathy Peluso no se arrepiente de sus palabras

Nathy Peluso más allá de pedir disculpas o explicar lo que dijo, ha compartido un tweet en el que broma sobre lo que declaró y deja ver que no se arrepiente para nada. "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro", puso haciendo referencia a la 'pastrafola', un postre típico de Argentina.