Nena Daconte: "Si mis hijos cuando sean mayores se quieren fumar un porro o meterse una raya lo harán"

Nena Daconte fue uno de los grupos españoles que más éxito tuvo durante los 2000 gracias a su mítico single Tenía tanto que darte. Sin embargo, este nombre siempre se relacionó con la vocalista de la banda: Mai Meneses. A día de hoy, ella es la única integrante de este grupo y no ha tenido una vida nada fácil.

Entre 2005 y 2010 la cantante vivió en sus propias carnes lo mejor y lo peor de la fama. Sus temas no dejaban de sonar en radios, chiringuitos, restaurantes y en las más lujosas fiestas. El éxito no le estaba sentando bien y recurrió a la bebida y las drogas.

"Vivía el síndrome de la impostora", explicó Meneses, que reconoció que llegó a pensar que no se merecía "nada de lo bueno" que le estaba pasando. Así, con esas inseguridades galopando en su interior, se refugió en la bebida. "El alcohol me ayudaba a evadirme. Era una forma de ser feliz momentáneamente", recordó.

Los problemas con la bebida de Nena Daconte

No obstante, la situación se volvió insostenible cuando se le escapó de las manos. "Empecé con mis paranoias. Eso me distorsionó la realidad y ahí fue cuando dije que ya no podía más", aseguró.

Veinte años más tarde, Mai Meneses acaba de publicar su libro Tenía tanto que darte en el que precisamente reflexiona sobre estos temas.

En una entrevista que ha concedido para El País, la artista ha explicado que durante estos años era una persona muy "joven, inestable y frágil" y su forma de asimilar el éxito fue bebiendo: "Me tiraba todo el día de fiesta, sin pararme en el momento presente. Corriendo hacia delante".

Su diagnóstico como bipolar lo cambió todo

"Viví todo aquello desde el punto de vista de alguien que no estaba enganchada realmente. Disfrutaba de todo lo que estaba consumiendo hasta que llegó un punto en el que se dio la vuelta la tortilla. Pero hasta ese momento yo era feliz en Barcelona fumando 10 porros al día sin darme cuenta de lo que eso me estaba provocando…", ha recordado.

El problema fue cuando se dio cuenta que todo esto le iba afectando muy mal. ¿El motivo? Acababa de ser diagnosticada como persona bipolar.

"La gente bipolar nos tiramos a la piscina incluso sabiendo que algo nos va a sentar mal. Yo no juzgo las drogas desde un punto de vista moral. Si mis hijos cuando sean mayores se quieren fumar un porro o meterse una raya lo harán, pero mi deber es advertirles de que, si tienen lo mismo que yo, es muy peligroso", ha reflexionado la artista.

Nena Daconte reivindica la importancia de la salud mental

Además, Mai también ha aprovechado para hablar sobre la importancia de la salud mental tras su diagnóstico: "El cerebro es como el páncreas o el hígado: se puede estropear y no es culpa de uno".

"En las épocas en las que no tienes medicación es como vivir en una película todo el tiempo. Tu día no dura 24 horas, es como si fuera una semana. Ocurren medio millón de cosas y volver a la vida rutinaria y normal es aburrido", ha concluido.

En definitiva, la artista ha conseguido abrirse y revelar todos estos detalles tan íntimos y personales.