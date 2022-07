Nena Daconte: vuelta a la música, su problema con el alcohol y la relación con su compañero de banda

Fue un icono de los años 2.000 y escribió himnos memorables que aún perduran en la mente de muchos españoles. No obstante, terminó tan quemada del mundo de la música que lo abandonó por completo. Mai Meneses , conocida artísticamente como Nena Daconte , puede presumir de haber logrado el éxito de su carrera. No obstante, también ha vivido varios fracasos y ha tenido problemas con el alcohol y con su aspecto físico.

Han pasado casi seis años desde aquel retiro obligatorio en el que Mai Meneses, actualmente la única componente del grupo Nena Daconte, se sumergió con motivo de los excesos y de su miedo escénico.

Tal era su terror que llegó incluso a odiar la música, aquella fiel compañera que había sido su vida y su trabajo la última década. De hecho, estuvo nada más y nada menos que tres años sin escuchar canciones. Ni si quiera era capaz de componer.

En consecuencia, desapareció, prácticamente de la noche a la mañana, de las listas musicales y de España, y se mudó a Dallas junto a su marido y a sus dos hijos.

No obstante, ahora regresa, y lo hace en toda su esencia. "Pensé que la retirada era definitiva, pero hace año y medio recuperé las ganas y volví a componer. Sin ningún propósito, hasta que surgió el disco”, ha confesado recientemente en una entrevista telefónica con El País.

El nuevo trabajo de Nena Daconte

"La suerte ha tenido un papel fundamental en mi vida, aunque no siempre ha sido buena", ha contado la cantante de 44 años en la entrevista con el citado medio. Precisamente, así se llama el quinto trabajo de su carrera y el que será su próximo álbum de estudio: Suerte.

Meneses se toma su regreso con "calma y mucha madurez", algo que ha ido adquiriendo poco a poco a lo largo de los últimos años.

A pesar de que ser madre le ha hecho madurar, ha aprendido a ver la vida con otra perspectiva. De hecho, ha afirmado que ahora, siempre que se sienta delante de un folio medita las cosas mucho más que antes.

Nena Daconte ha necesitado terapia y mucha meditación para coger de nuevo las riendas de su vida, aprender a quererse a sí misma y a enfrentarse a los miedos que un día la paralizaron.

Más que pena, la artista ha afirmado que siente rabia por no haber sido capaz de gestionar todo de la mejor manera. No obstante, también ha declarado que actualmente ya no siente la presión que tenía antes de retirarse temporalmente de la música y no piensa en qué pasará el día de mañana si no es capaz de cumplir las expectativas de sus oyentes.

Prueba de ello es que ha dejado atrás su trabajo con la discográfica Universal para volver a sus inicios, cuando se autogestionaba y se autoproducía. Ha recuperado al equipo pequeño de entonces y con la ayuda del productor Paco Salazar está trabajando en un disco de solo siete canciones.

La intérprete de En qué estrella estará, que fue banda sonora para la vuelta ciclista de 2006, ha asegurado que el anonimato recuperado con su salida de la industria musical y de la fama le ha venido bien, tanto en el plano profesional como personal.

De esta manera, Meneses ha afirmado que al ver el éxito que cosechó con su carrera artística, se le queda un sabor agridulce: "Conseguí mi sueño que era vivir de la música, pero la tranquilidad que he tenido de volver a ser yo también ha sido muy positivo”, ha afirmado.

Su traslado a Dallas

Nena Daconte vio su traslado a Dallas como una buena oportunidad laboral para su marido Eduardo Baeza, abogado y consultor político que fue responsable de la estrategia en redes de Mariano Rajoy en la campaña electoral de 2011.

No obstante, Meneses creyó que salir de España era bueno para darse un respiro, cambiar de aires y además, perfeccionar su inglés. En Dallas sus más fieles seguidores son sus dos hijos, dos niños de seis y cuatro años.

A pesar de que todavía no hay fecha para sus futuros conciertos, septiembre está marcado en su calendario como la fecha perfecta para regresar a Madrid.

“Tengo que meditar si quiero hacer gira o no. Pero por ahora no me subiré a un escenario con miles de personas. Prefiero un público más íntimo”, ha confesado en la entrevista con El País.

Un público que volverá a disfrutar de sus clásicos ya que, según ha adelantado la artista en más de una ocasión, además del nuevo disco, cantará también los temas de siempre, eso sí, versionados y con nuevos ajustes, ya que son su seña de identidad.

Su primer libro: 'Tenía tanto que darte'

Pero esta Mia Meneses renovada y recuperada, además de enfrentarse a sus miedos, se ha animado a sumergirse en un proyecto completamente nuevo: escribir un libro.

Titulado igual que su canción más conocida, Tenía tanto que darte, esconde entre sus páginas historias de amor, música, ansiedad y locura. Todo ello episodios de la vida de Nena Daconte que, llena de valentía, ha decidido plasmar y gritar al mundo entero.

De hecho, en una publicación en Instagram, la artista se ha abierto en canal y ha adelantado en un breve fragmento lo que los lectores descubrirán según pasen las páginas del libro:

"Empecé a ser más consciente de mis subidas y bajadas. De esos periodos depresivos en los que me pasaba las horas durmiendo con la tensión por los suelos, seguidos de subidones eufóricos donde todo era posible, incluso viajar a la Luna.

Consciente de mis vaivenes. De ir de un lado a otro del columpio. De quererte y odiarte de un día para otro, o casi en el mismo instante…

Todo y nada. Estar y no estar…Poco fiable, vulnerable, sensible, demasiado sensible. Simpática inútil con miedo al fracaso y a la responsabilidad. Un desastre.

Y dudas, toda llena de dudas".

Sus problemas con el alcohol

Entre 2005 y 2010 la cante vivió en sus propias carnes lo mejor y lo peor de la fama. Sus temas no dejaban de sonar en radios, chiringuitos, restaurantes y en las más lujosas fiestas.

No obstante, no todo fue un camino de rosas en su carrera artística y con el cambio de década comenzaron los problemas dentro de su banda, que terminó por disolverse.

Después de un enfrentamiento en los tribunales por el uso del nombre Nena Daconte, Mai Meneses resultó propietaria del mismo.

Una victoria bastante agridulce, ya que, la intérprete de Detrás de cada Luz reconoció en una reciente entrevista con La Semana que se retiró de la música sin dar explicaciones porque el éxito le "estaba sentando fatal".

"Vivía el síndrome de la impostora", explicó Meneses, que reconoció que llegó a pensar que no se merecía "nada de lo bueno" que le estaba pasando. Así, con esas inseguridades galopando en su interior, se refugió en la bebida.

"El alcohol me ayudaba a evadirme. Era una forma de ser feliz momentáneamente", recordó.

No obstante, la situación se volvió insostenible cuando se le escapó de las manos. "Empecé con mis paranoias. Eso me distorsionó la realidad y ahí fue cuando dije que ya no podía más", aseguró.

La tóxica relación que vivió con su compañero del dúo 'Nena Daconte'

Tras sus confesiones, que incluyen haber recurrido al alcohol y haber necesitado terapia y mucha meditación para recomponerse, Mai Meneses necesitaba cerrar el círculo.

De esta manera, en enero de 2021, publicó en redes sociales unas viñetas hechas por ella contando la historia más íntima y personal de su relación con Kim Fanlo, que fue su compañero en Nena Daconte y también su pareja sentimental durante un tiempo.

Estos dibujos realizados por Mai Meneses retrataron en los textos de sus bocadillos una relación tóxica, con comentarios dañinos de quien era su novio.

Estas ilustraciones tienen trazos infantiles en los que ella se dibuja pequeña, frente a su antiguo compañero y reflejan todas las inseguridades que aquella relación trajeron a su vida.

Al parecer, fue esta la situación que provocó la separación de la pareja y también del dueto. Sin embargo, las viñetas revelan que había mucho más detrás y que los comentarios eran demoledores.

“No conecta con el público, ¡no baila, no canta! ¡Fuera, fuera!”, “Tiene barba, es lesbiana”, “¿A dónde te crees que vas sin mí? ¡A juicio vas! ¡Y le voy a decir a todo el mundo que eres mala!”.

Estas fueron algunas de las expresiones que Meneses puso en boca de Fanlo sin mencionar expresamente su nombre.

Las viñetas también desvelaron que Kim Fanlo se quedó con el Premio Ondas que ganaron cuando formaban juntos Nena Daconte y que tras los primeros ataques de él y las acciones legales de ella, Mai Meneses pudo continuar su carrera en solitario como Nena Daconte.

No obstante, después de la tormenta llega la calma. Y, aunque ahora con los pies en el suelo, la artista ha asegurado que todavía queda mucho de aquella joven de 25 años que se dio a conocer en un programa de talentos y que se convirtió en uno de los nombres españoles más populares de la escena del pop.