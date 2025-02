Nia representa a España en el Festival Viña del Mar con una espectacular actuación

Nia Correira ha dejado el listón muy alto como representante española en el Festival Viña del Mar.

La cantante, que actuó el pasado lunes en el escenario de Quinta de Vergara con el tema de su primer disco Caminito de Lamento, consiguió la segunda mejor puntuación de la noche junto con Chile, logrando un 5,6 sobre 7. Este miércoles repite show para volver a poner a bailar al público a ritmo de sabor canario y salsa, el género con el que se comprometió desde que comenzó su carrera musical tras salir ganadora de Operación Triunfo.

Representar a España en el festival de música latina más importante del mundo no es poca broma. El Festival Viña del Mar tiene una exposición brutal a nivel mundial, y Nia ha bordado su papel demostrando al público el talento y el vozarrón que tiene. Caminito de Lamento es, además, un himno de liberación que forma parte del primer disco de estudio de Nia, Palo Santo.

Así ha sido la actuación:

En redes sociales se ha desatado la euforia y los aplausos para Nia, e incluso hay quien pide que otros míticos artistas del Festival Viña del Mar se suban con ella al escenario para una colaboración. Uno de los más nombrados es Marc Anthony.

El ganador del certamen latino, que celebrará su gran final el sábado 1 de marzo, levantará la codiciada Gaviota de Plata. "Quien me conoce sabe lo que me ha costado llegar hasta aquí y lo importante que es para mí poder estar representando a 🇪🇸 con MI SALSA! Estoy feliz y agradecida, no puedo pedir más. Tengo el corazoncito lleno🥺🥺🥺", decía ella en sus redes sociales.