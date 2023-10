Nía, sobre su nuevo disco, 'PaloSanto': "Estoy haciendo lo que me da la gana"

Su recorrido musical acumula más tablas que cualquier escenario. La trayectoria profesional de Nía Correia es para mirarla con lupa: ha sido Nala en el musical de El Rey León, ganado el programa de televisión Operación Triunfo 2020, imitado a Beyoncéen Tu Cara Me Suena y cantado en todos los festivales posibles.

La cantante canaria con más flow llega este lunes al antimorning dirigido por Eva Soriano y Nacho García para presentar su nuevo tema, Brujería, y su primer álbum PaloSanto.

Cansada, como todos los invitados de Cuerpos Especiales, la artista viene de pasarse este verano por Boombastic Festival, Festival Metrópoli, Isla Bonita Love Festival... Conciertos donde ha ido dejando pistas de su disco y filtrando algún que otro temita... "En los festis las lanzo primero para tantear, si veo que la gente se viene arriba; eso es un sí. Y si no, pues también va para dentro porque ya está producida", ha confesado entre risas este lunes. Pero la verdad es que todo parece indicar que ha sido un "sí" en todas las ocasiones. "Estoy súper contenta, el feedback es buenísimo, a la gente le ha gustado".

'Brujería', el tema de Nía con Antonio Carmona

La verdad es que es difícil que alguien se resista a mover el hombrito con Brujería, incluida nuestra Eva Soriano. Resulta que entre festival y festival a Nía y a ella les ha dado tiempo de salir a bailar juntas un par de veces. "Eva lo sabe bien, que nos hemos puesto a mover el cucú y...". "Yo creo que nuestros oyentes ya saben que yo soy de la escuela de la sandunguería y el retozoneo", ha puntualizado la presentadora. "Yo bailo un poco más para TikTok y Nía para Dirty Dancing".

NIA & Antonio Carmona - Brujería (Video Oficial)

En el sencillo, Nía se une al prodigioso Antonio Carmona para cantar a dúo en lo que se convierte en Carmonía. "Estuvimos haciendo un programa de televisión juntos y de ahí nació una amistad súper bonita, a raíz de esa amistad nace Brujeria", ha explicado la cantante de 29 años. "Es súper generoso, muy buena gente. Top".

No es la única colaboración del disco. La artista —también andaluza— María Peláe también ha unido el torrente de su voz al nuevo proyecto de Correia en Me sientas bien.

'PaloSanto', el nuevo y primer disco de Nía Correia

Se trata del primer álbum, recién salido del horno este octubre, de la ganadora del concurso de televisión OT. Desde su victoria en 2020, en un programa marcado, como el resto del mundo, por la pandemia, Nía ha lanzado varios singles y colaboraciones. Empezó el camino con Malayerba o Arrebatao en solitario, y continuó con la compañía de artistas de envergadura como Nyno Vargas o India Martínez.

"Si no hago música latina, ¿para qué hago música?"

"En el disco he querido tirar por mis raíces y la música que me gusta y tener a mi familia presente. En los interludios hablan mis ahijados, en una de las canciones del disco acaba hablando mi abuela, en el principio está mi abuelo también, mi madre...", cuenta la cantante. "Quería que mi familia también fuera parte del disco", ha explicado.

Define su proyecto como "muy de calle, muy normal, de raíz, de costumbrismo", un disco con el que estará en Madrid y Barcelona los próximos 10 de febrero y 10 de marzo, respectivamente.

Fiel a su estilo, Nía ha reflexionado sobre por qué hace lo que hace. "Es con lo que mejor me lo paso, donde más yo soy. Si no hago música latina, ¿para qué hago música? También te digo, voy a cumplir 30 años, estoy haciendo lo que me da la gana. Si no hago lo que me da la gana, me dedico a otra cosa", ha sentenciado.

Cada experiencia le ha llevado a algo. "El musical fue el primer trabajo profesional que hice y aprendí realmente lo que es la exigencia vocal, porque era todos los días, muchísimas funciones a la semana... en TCMS aprendí a no ser tan exigente".

Todos los palos le han dado tablas, pero ahora el único palo que le interesa es el de su disco, PaloSanto."Quiero darle mucha caña, es mi primer disco. No quiero hacer más programas de televisión de momento".

