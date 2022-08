Nicola Peltz responde ante los rumores de mala relación con su nuera Victoria Beckham

Más 300 invitados VIPs, trajes de etiqueta, un salón con decoración minimalista y casi monocromática ubicado en la mansión familiar de los Peltz...

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estuvo valorada en más de 3 millones de euros. Lejos de haber caído en el olvido, la ceremonia sigue dando qué hablar.

El vestido de novia, supuesto origen de la mala relación

La supuesta mala relación de la novia con la madre de Broolyn Beckham se ha convertido en la comidilla entre los asistentes y no asistentes. Al parecer, el motivo principal de la disputa entre ellas es la elección de la joven de 26 años respecto a su vestido para el gran día.

En vez de elegir uno de la firma de Victoria Beckham, que hace años que dedica su vida laboral al diseño de moda, Nicola Peltz lució un diseño exclusivo de Valentino con marga larga, escote en la espalda y un kilométrico velo de estampado flores valorado en 130.000 euros.

La polémica saltó por los aires cuando una persona del entorno cercano a la familia Beckham destapó que Victoria Beckham y Nicola Peltz "no se soportan y no se hablan. Los preparativos de la boda fueron horribles".

Además, la ubicación de los invitados en las mesas también fue motivo de discordia. La familia Peltz al completo se situó en la mesa presidencial mientras que los Beckham se sentaban en una mesa cercana. Esto hizo que los Beckham, en especial Victoria, se sintieran desplazados.

La respuesta de Brooklyn ante los rumores

Tal revuelo se ha formado tras filtrarse esta información que el hijo de la Spice Girl ha salido a dar explicaciones, algo nada habitual. "Todos en la familia se llevan bien", aclaraba el joven de 23 años a Variety.

Nicola Peltz explica por qué eligió un diseño de Valentino

La novia tampoco ha querido dejar que las informaciones tendenciosas sigan difundiendo una supuesta mala relación con su suegra. En una extensa entrevista con Variety, la modelo ha explicado que entre sus planes sí estaba lucir un diseño de la ex Spice Girl pero que las circunstancias se lo impidieron.

"Iba a diseñarlo y realmente quería hacerlo pero pasados unos meses se dio cuenta de que su taller no podía, así que tuve que elegir otro vestido. Ahí es donde comenzó todo y luego corrieron con la polémica, pero ella no me dijo que no pudiera usarlo ni yo le dije que no quisiera llevarlo", aclara Peltz.

Para el hijo del futbolista y la diseñadora lidiar con este tipo de informaciones es parte de los inconvenientes de su vida como figura púbica. "He aprendido que siempre intentarán escribir cosas así. Siempre intentarán menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien, lo cual es bueno", añadió.

Los detalles del vestido de Valentino

La joven, de 26 años, caminó hasta el altar ataviada con un exclusivo diseño de Valentino, valorado en más de 130.000 euros y preparado expresamente para la ocasión.

Durante las semanas previas a la boda, Peltz ha viajado considerablemente a Roma, donde los diseñadores de la marca prepararon este vestido a su gusto –ella misma eligió la forma y las telas– para que luciese impoluta en su boda con el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham.