Victoria Beckham no soporta a su nuera Nicola Peltz, la mujer de su hijo Brooklyn Beckham

Victoria Beckham no soporta a su nuera Nicola Peltz, la mujer de su hijo Brooklyn

Este abril tenía lugar la boda entre Brooklyn Beckham y Nicola Petz, sin embargo, poco antes de que esta sucediera, Victoria Beckham y la novia comenzarían a tener conflictos que se han materializado en el distanciamiento entre los Beckham y su hijo.

El medio Page Six aseguraba que ambas se encuentran en medio de una “guerra fría”, tal y como lo contaba una fuente anónima cercana a la familia: “No se soportan y no se hablan, y la preparación de la boda fue horrible”. Repasamos los motivas de este conflicto.

El vestido de novia

Se comentó antes de la boda que Victoria sería la diseñadora del vestido de la joven, sin embargo, nada de eso sucedió. La actriz lució un diseño de Alta Costura de Valentino.

Además, según Page Six , la excantante pudo intervenir poco en la preparación del enlace de su primer hijo, y eso habría provocado las primeras redencillas entre Nicola y Victoria.

¿Qué ocurrió durante la boda?

Durante la boda, la familia Peltz al completo se situó en la mesa presidencial mientras que los Beckham se sentaban en una mesa cercana. Esto hizo que los Beckham, en especial Victoria, se sintieran desplazados.

Para echar leña al fuego, cuando las fotos del enlace transcendieron a los medios, no se paró de hablar de los vestidos tanto de Nicola Peltz como de Victoria Beckham. Esto que eclipsó un poco a la novia.

Victoria no quiere perder a su hijo

Según el medio estadounidense, Victoria Beckham podría sentir celos de su nuera. Además, no le gusta la atención que recibe por parte del nuevo matrimonio, pero también teme perder a su hijo.

Al parecer, los sucesos ocurridos el día de la boda han marcado un punto donde la tensión entre ambas mujeres no deja de crecer.

De cara al público

El conflicto de ambas se ha podido notar en las vacaciones de la pareja recién casada. Nicola y Brooklyn han estado en Francia con los Peltz, mientras que los Beckham se han ido de vacaciones por su cuenta a Croacia.

Otra forma notoria de este conflicto son las redes sociales. Victoria Beckham no ha dado like a ninguna publicación de Nicola desde el 27 de mayo