La noche en la que sacaron en brazos a Britney Spears de una de las fiestas de Puff Daddy

Cada vez se suman más y más testimonios de los delitos que cometía Puff Daddy en sus fiestas. El rapero se enfrenta a una pena de prisión de tres años por "tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia", según la acusación del caso.

A raíz de todo lo que se ha conocido tras su detención por varios cargos relacionados con la agresión sexual y las violaciones, el artista se enfrenta ahora a una nueva demanda colectiva de 120 hombres y mujeres que aseguran haber sido víctimas de P. Diddy.

Y en medio de todo este delicado proceso se están rescatando algunas situaciones con famosos en las que Sean Combs podría haber actuado de forma ilegal. Así, se ha rescatado una recordada noche de Britney Spears en una de las fiestas del rapero.

Lo que vivió Britney Spears fue una fatídica velada que no pasó desapercibida para las cámaras pero que parece que podría haber ido mucho más allá de haberse sobrepasado con el alcohol.

Britney Spears, inconsciente

Fue en 2007 cuando la cantante de Toxicfue sacada en brazos de la fiesta de cumpleaños de Casandra Ventura, la entonces pareja del rapero Sean Combs.

En ese momento, la prensa asumió que se trataba de consecuencias de la fiesta de lo más habituales, pero ella dijo que alguien había metido algo en su copa. Y en su momento nadie pareció creerla.

El fatídico 2007 para Britney

Hay que recordar que 2007 fue un año determinante en la vida de Spears, donde una serie de acontecimientos hicieron que dicho año se haya convertido en un momento de la cultura popular. Entre ellos destaca su divorcio con Kevin Federline, pero también una actuación desastrosa en los MTV Video Music Awards.

Pero, sobre todo, el 2007 se recuerda porque la cantante de Womanizerdecidiera raparse la cabeza. Entonces su incidente en la fiesta de Sean Combs pasó de lo más desapercibido entre tanta polémica.

En la fiesta de aquel día se encontraban personalidades como Dallas Austin y Paris Hilton, esta última una de las amigas más cercanas de Spears, por lo que nada se tomaba en serio si venía de la cantante.

Tras las numerosas acusaciones a P. Diddy, se ha comenzado a especular sobre que Spears tenía razón, y su salida en volandas de la fiesta no fue por no haber controlado su consumo de alcohol. Sin embargo, la artista no se ha pronunciado en el presente sobre ello, por lo que continuará siendo un misterio.