Nuevas denuncias por drogar, violar, sodomizar y amenazar de muerte con Puff Daddy

Las noticias relacionadas con la investigación que las autoridades federales están llevando a cabo sobre Puff Daddy no dejan acaparar titulares y aumentar la ya larga lista de víctimas del rapero.

Tal y como indica el portal de noticias Page Six, se han presentado cinco nuevas demandas en el Distrito Sur de Nueva York acusándolo de violar, drogar, sodomizar y amenazar con matar a presuntas víctimas.

Una de ellas correspondería a una mujer no identificada que ha afirmado que Sean Combs, nombre real del artista, la violó en 2004 -cuando la joven tenía 19 años- tras una sesión de fotos y la invitación a su habitación en el hotel Marriott en Manhattan.

En la "fiesta más exclusiva", como indican desde el medio, la chica fue llevada a una "habitación separada de la fiesta principal" en la que la puerta estaba cerrada y Combs la agredió a ella y a su amiga, amenazando con "matarlas a ambas" si no hacían lo que quería, tal y como afirma en la denuncia.

Por otro lado, otra demanda de un hombre del que tampoco ha trascendido la identidad, acusa a Puff Daddy de agresión sexual en el almacén de una tienda Macy's en 2008. Según la denuncia, Combs y dos guardaespaldas se enfrentaron a la víctima y amenazaron con "matarle" mientras el rapero lo violaba oralmente.

Una tercera denuncia de otro ciudadano anónimo acusa al fundador de Bad Boy Records de haber drogado y sodomizado a esta víctima en una camioneta, en el año 2006, durante una de las infames Fiestas Blancas que organizaba.

En el mismo contexto de las Fiestas Blancas, otro hombre ha denunciado a Puff Daddy por pedirle, en 1998, cuando la víctima tenía 16 años, que se "bajara los pantalones y se expusiera" antes de tocarle los genitales.

La quinta nueva demanda es de una mujer que afirma que Sean Combs la violó en una de las fiestas de promoción del videoclip de One More Chance, la canción de The Notorious BIG, lanzado en 1995. Tal y como ha indicado la denunciante, Puff Daddy la "golpeó violentamente, golpeándole la cabeza contra una pared" antes de golpearla una vez más y violarla.

Estas denuncias se suman a las ya presentadas ante las autoridades, incluida la macrodemanda de más de 100 personas que aseguran que Puff Daddy abusó de ellas en algún momento, y que formarán partede la investigación de cara al juicio que se llevará a cabo el 5 de mayo de 2025.