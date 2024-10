Todo lo que han dicho los famosos sobre las fiestas de Puff Daddy: de Ashton Kutcher a Usher

Te interesa Puff Daddy y Cassie Ventura: la historia de una relación de abusos sexuales y maltrato durante once años

El rapero estadounidense Puff Daddy está protagonizando uno de los escándalos más mediáticos y polémicos de la industria musical. Más de 120 personas le acusan de agresión sexual, y de ser declarado culpable podría enfrentarse a una pena de prisión de cadena perpetua.

Según relata la acusación, el músico y empresario habría obligado a sus víctimas a mantener relaciones sexuales con frecuencia y repetidamente con trabajadores sexuales masculinos. Esto ocurriría en las salvajes fiestas que él denominaba Freak off Parties, unos eventos exclusivos donde era habitual el exceso de drogas y prácticas sexuales.

Para la Fiscalía, estas fiestas "eran elaboradas actuaciones sexuales que Combs organizaba, dirigía y, a menudo, grababa electrónicamente". Además, el rapero habría utilizado la extorsión contra las mujeres para obligarlas a cumplir sus deseos: "Utilizaba la violencia y la intimidación, y aprovechó su poder sobre las víctimas, poder que obtenía mediante la obtención y distribución de narcóticos, explotando su apoyo financiero y amenazando con cortarlo y controlando sus carreras", dice la acusación.

Aparte de estas escandalosas fiestas, antes Puff Daddy organizaba las llamadas White Parties, unas fiestas similares celebradas cada Día del Trabajo en Estados Unidos (el primer lunes de septiembre) y donde era obligatorio acudir vestido de blanco. A ellas acudían numerosos famosos, entre los que destacan Jennifer Lopez (quien fue su pareja sentimental), Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Pamela Anderson, Beyoncé, Mariah Carey o Justin Bieber.

Aunque no existen indicios de que ninguno de los asistentes participara en actividades ilegales, desde la detención de Puff Daddy se está recuperando todo lo que dijeron los famosos sobre las fiestas del rapero para entender mejor el caso de abuso. En este artículo recopilamos algunos testimonios.

Leonardo DiCaprio y Puff Daddy en una de las fiestas del rapero | Gtresonline

Ashton Kutcher

El actor y modelo Ashton Kutcher se hizo amigo del rapero mientras coincidieron trabajando juntos en MTV. En 2019, dijo en Hot Ones que su relación con Puff Daddy era "realmente extraña" y se negó a hablar de las fiestas a las que acudía: "Tengo muchas cosas que no puedo contar. [...] Las estoy repasando... Historias de fiestas muy curiosas, hombre... eso fue algo muy extraño", aseguró.

Un año después, en The Late Late Show, opinó sobre Puff Daddy diciendo que, "si estás soltero, probablemente no haya un ser humano más grande en el mundo con quien pasar el rato". A pesar de sus palabras, ha salido a la luz que Kutcher no es objeto de la investigación del caso de Puff Daddy, tal y como publica Page Six.

Ashton Kutcher con Sean Combs (Puff Daddy) en 2004 | Getty Images

Khloé Kardashian

La empresaria y presentadora estadounidense, hermana de Kim Kardashian, habló en 2014 sobre una fiesta a la que acudió con Puff Daddy y Justin Bieber, entre otros. "En esta fiesta creo que la mitad de la gente estaba desnuda", dijo, para después pedir a su hermana que "dejara de hablar" sobre el tema.

Usher

Puff Daddy era el mentor de Usher, modelo y cantante estadounidense que vivió con el rapero en los años 90 cuando era adolescente. En una entrevista de 2004 para Rolling Stone, dijo que "siempre había chicas alrededor" cuando vivía con Diddy. "Abrías una puerta y veías a alguien haciéndolo, o a varias personas en una habitación teniendo una orgía. Nunca sabías qué iba a pasar", aseguró.

Más de diez años después de aquella entrevista, mantuvo una conversación con Howard Stern, a quien dijo que en casa de Puff Daddy pasaban "cosas muy curiosas" y que nunca dejaría que sus hijos se quedasen con él. "Tuve la oportunidad de ver algunas cosas. Fui allí para ver el estilo de vida y lo vi. No sé si podría permitirme el lujo de entender lo que estaba viendo. Tenía mi propia curiosidad, pero no lo entendía. Era algo muy salvaje, una locura", agregó.

Usher con Sean Combs (Puff Daddy) en 2004 | Getty Images

50 Cent

El rapero Curtis James Jackson, más conocido como 50 Cent, mantiene una historia de enemistad con Puff Daddy que le ha llevado a insinuar la veracidad de las acusaciones, incluso llegando a asegurar que produciría un documental en el que se narrarían las tropelías de Puff Daddy, aunque todavía no se ha confirmado el proyecto.

50 Cent nunca ha querido ir a fiestas del rapero, tal y como desveló en una entrevista con Hollywood Reporter en julio de 2024, cuando ya se habían hecho públicas las primeras denuncias contra el productor. El periodista preguntó a 50 Cent por qué pensaba que otros raperos no salían a pronunciarse en contra de Diddy, a lo que respondió: "Algunos de ellos estaban involucrados en las fiestas y se lo pasaron bien. No saben qué diablos está grabado o no, así que no van a decir nada porque tal vez se divirtieron demasiado".

Ray-J

El cantante, actor y marido de Beyoncé habló con Chris Cuomo el mismo mes de la detención de Puff Daddy, asegurando que él siempre había admirado al rapero. "Nunca hemos visto las cosas que se están diciendo y las cosas que la gente está descubriendo. Nunca he estado en salas de las que la gente habla y nunca supe que existían. [...] Esta situación es muy desafortunada, pero es importante aprender una lección ahora mismo y garantizar que la próxima generación entienda cómo actuar de manera diferente, con transparencia e integridad", defendió.