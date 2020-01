La nueva colección de ropa de Beyoncé es igual que el uniforme de estos supermercados

En 2016 Beyoncé dio un paso más en su faceta como empresaria lanzando su propia línea de ropa deportiva llamada IVY Park, a la que ahora le ha dado un gran impulso al asociarse con Adidas para crear su nueva colección.

El lanzamiento ha sido todo un éxito, agotando existencias tanto en tiendas físicas como en la web, pero eso no ha quitado que la cadena de supermercados Sainsbury's, la segunda más importante del Reino Unido, se haya percatado de un detalle.

Y es que los diseños y los colores utilizados en la nueva colección de la artista son calcados a los uniformes que llevan sus empleados desde hace años:

"Copiados desde 1869" es la frase con la que el supermercado adjuntaba una imagen de uno de los modelos de la nueva colección de Ivy Park X Adidas, que ha generado una divertida lluvia de memes imaginando a Beyoncé como empleada de la empresa:

*Tuuuundoooo*

“This is a staff announcement. Can Beyoncé report to aisle 24, a customer spilled lemonade” pic.twitter.com/i1rZBnxZuM