El nuevo look de Selena Gomez para su próximo papel cinematográfico | GETTY IMAGES

Selena Gomez se ha dejado ver con un nuevo cambio de look y por su enorme parecido, todo apunta a que se trata en pos de su próximo proyecto cinematográfico: el biopic de Linda Ronstadt.

Selena Gomez está en el punto álgido de su carrera como actriz, y no para de ampliar su cartera de series y películas, entre ellas el regreso de Los Magos de Waverly Place.

Otro de los proyectos cinematográficos en los que se ha embarcado recientemente, ha sido el biopic de la artista Linda Ronstadt, del que será la protagonista. Tanto ella como la propia cantante aseguraron en Instagram que estaban muy felices con esta idea.

Desde muy pequeña ya le decían Selena que se parecía a la cantante y después de verla con este nuevo look no podemos estar más de acuerdo con su parecido físico. La cantante ha aparecido en la premier de Lola, proyecto de su amiga Nicola Peltz-Brookyn, con flequillo, capas y un tono cobrizo.

Todo apunta a que este nuevo corte de cabello se debe a que ha iniciado las grabaciones o fotos promocionales para la película sobre la vida de la cantautora estadounidense que tanta expectación ha creado entre sus fans.

¡Desliza para ver las foto de Selena y su increíble parecido a la cantante!

Estamos deseando ver a la actriz de Only Murders In The Building en este nuevo proyecto que podría suponer un antes y un después en su carrera como intérprete.