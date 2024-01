Selena Gomez y David Henrie regresan a 'Los Magos de Waverly Place' en una secuela de la icónica serie

2024 no para de sorprendernos y tan solo estamos en la primera temporada.

Selena Gomez y David Henrie nos ha transportado a nuestra infancia con una inesperada y grata sorpresa: vuelven Los Magos de Waverly Place, la serie de Disney Channel de nuestra infancia

La actriz, que interpretó a la icónica bruja Alex Russo durante cuatro temporadas —de 2007 a 2012— ha confirmado que están de vuelta con una foto de ella junto a su hermano en la ficción.

De cara a este spin off, Selena y Henrie serán productores ejecutivos. Además, la protagonista de Only Murders in the building aparecerá en el primer episodio de la serie interpretando a su personaje, mientras que David formará parte del elenco habitual de la serie como su antiguo personaje, Justin Russo.

Además, la artista también ha compartido en sus redes sociales una foto del guion del piloto de la serie, asegurando que vuelve a casa.

Selena Gomez no para de sumar proyectos a su cartera profesional, entre los que también se encuentra el biopic de Linda Ronstadt, la película Emilia Perez junto Zoe Saldaña, su nuevo show de cocina y el lanzamiento de su tercer álbum como solista.