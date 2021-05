Nuria Fergó admite sus problemas con la fama: "Tuve que ir al psicólogo y no he dejado de ir cada vez que lo he necesitado"

Nuria Fergó pertenece a aquella inolvidable primera edición de Operación Triunfo. La cantante tenía solo 22 años cuando entró en la Academia que cambiaría el rumbo de su vida y al salir tuvo que hacer terapia para gestionar todo lo que se vino encima: trabajos, conciertos, portadas de revista, fans por todo el país, la presión mediática, etcétera.

"De la noche a la mañana pasé de ser anónima a ser conocida. Yo no quiero ser famosa, yo quiero vivir de la música. Soy muy de estar con los míos, pero he vivido en varias ciudades y me he adaptado bien", le ha contado a Fran Rivera durante una charla para Espejo Público.

La cantante reconoce que al principio no le hacía mucha gracia ser popular por su timidez y que aun ahora, 20 años después, le cuesta gestionar esas miradas curiosas por la calle o en un restaurante. "El hecho de ir a los sitios y sentirte observada. Yo soy tímida y me gustaría que no me miraran. Y soy muy sencilla muy normal y me da igual que no me miren. Que yo luego voy a subir al escenario y yo lo voy a dar todo", explica Fergó, que asegura que le estar en ese escenario porque allí "la adrenalina te sube, la música, sales fuera y ya es como un subidón. Ahí sale el artista".

Para aprender a sobrellevar el giro de 180º que había dado su rutina y su día a día, la cantante cuenta que tuvo que pedir ayuda profesional y señala que es lo mejor que podría haber hecho en esa situación. De hecho, continúa teniendo visitas al terapeuta siempre que lo necesita.

"Tuve que ir al psicólogo y no he dejado de ir cada vez que lo he necesitado. Pues para desahogarme, para explicar la sensaciones, el agobio que tenía, todo. Porque de la noche a la mañana de ser anónima a ser conocida y no poder bajar a comprar el pan era como ¿Qué hago?", señalaba la cantante, que no dudo en reconocer que a ella lo que único que le interesaba era la música, mucho más allá de la fama o el reconocimiento mediático.

"Yo lo que pretendía era, 'yo no quiero ser famosa, yo quiero vivir de la música'. Pero mi psicóloga me decía 'Nuria, la fama está unida al éxito. No puedes separarlo'. Y es que no tengo otra opción, es que no sé hacer otra cosa, solamente esto", añadió.

Aunque le ha llevado trabajo gestionar ese reconocimiento público, la cantante asegura que la fama también le ha dado cosas buenas. "Que la gente te vea y estar con una sonrisa. Y sentir que me quieren y me admiran. Eso es lo más bonito para mí. Que la gente te respete y te admiré por tu trabajo", dijo.