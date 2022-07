Olivia Rodrigo se reencuentra con su ex Joshua Bassett tras la polémica de 'Drivers License'

Olivia Rodrigo se reencuentra con su Ex Joshua Basset tras la polémica de Driver’s License // Getty Images

Hace un año y medio nos encontrábamos inmersos en el drama del triángulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Basset y Sabrina Carpenter después de que Olivia sacase SOUR, todo un álbum dedicado al que fue su pareja y en concreto la canción Drivers License, al enterarse que su ex estaba saliendo con la actriz.

El drama acrecentó con el lanzamiento de Carpenter de su tema Skin, una respuesta al tema de Rodrigo. Bassett lanzaría posteriormente temas que se podían relacionar con Olivia como Lie Lie Lie, Common Sense o Doppelgänger

Todo parecía apuntar a que la intérprete de Good 4 U escribía las canciones con cierta inquina y resentimiento al que fue su ex, y que le guardaba un gran rencor, pero ha demostrado a todos los que pensaban eso, que estaban equivocados.

Con el reciente estreno de la tercera temporada de High School Musical: The Musical: The Series, show con el que Olivia se dio a conocer, hemos visto a la cantante posando en el photocall de la premiere de la serie junto a su ex.

Las imágenes y los vídeos de Joshua y Olivia transmitían alegría, buen rollo, complicidad y ningún tipo de problema o rencor entre ambos. Se les puede ver, además de sonriendo para un posado oficial, haciendo el tonto como dos buenos amigos.

Parece que, después de un tiempo, ambos han solucionado sus diferencias y han enterrado el hacha de guerra, pues ambos estarían centrados en sus carreras, además de seguir compartiendo pantalla en la serie, y aunque sea tu ex, es mejor llevarte bien con él si también es tu compañero de trabajo.