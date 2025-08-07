María Becerra, en llanto por lo que sintió con sus dos abortos: "Cuanto te estás muriendo se te pasan muchas cosas por la mente"

María Becerra ha sufrido dos embarazos ectópicos que, irremediablemente, acabaron en aborto y casi les cuesta la vida. Meses después del último de ellos, la artista argentina ha abierto su corazón en un programa radiofónico.

María Becerra no ha pasado este último año por su mejor momento personal. La cantante argentina se ha tenido que enfrentar con 25 años a dos embarazos ectópicos con complicaciones que casi le hacen perder la vida.

Esta complicación grave de la gestación supone que el embarazo no pueda continuar porque el embrión se desarrolla fuera de la matriz, del útero. El procedimiento biológico natural es el que el óvulo fecundado pase por las trompas de Falopio hasta la cavidad uterina, pero si el movimiento de dicho óvulo se ve bloqueado o retrasado se puede producir esta irregularidad.

En ambas ocasiones, en las que planeaba ser madre con el artista J Rei, la intérprete de Neumático tuvo que ser asistida de urgencia en el hospital, pero fue la segunda vez donde su vida corrió verdadero peligro. Unos meses después de sufrir este proceso traumático, María Becerra ha hablado de ello en el programa radiofónico Perros de la calle, junto a Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón.

De hecho, la argentina siente cierta culpa por el hecho de que ninguno de los embarazos llegara a término: "En un afán de cumplir una meta y un sueño que tenía con mi pareja, nosotros empezamos a encarar todo con un equipo de especialistas en fertilidad porque queríamos que saliera bien, y siento que no lo hice como debería haberlo hecho".

"Tendría que haber estado tranquila en mi casa, pero mientras lo hacía seguí tomando la decisión de seguir trabajando, y ahí es donde estuvo mi error", ha compartido, compungida, mostrando que todavía se siente muy vulnerable por lo que vivió.

Un cambio radical en la vida de María Becerra

La artista también ha desvelado lo que sintió al ser intervenida de urgencia, lo que cambió para siempre su forma de ver la vida: "Cuanto te estás muriendo es tremenda la cantidad de cosas que se te pasan por la mente, y cuando logras salir de eso... Yo vi la vida completamente diferente".

Sin poder contener las lágrimas, ha confesado que su cabeza cambió por completo tras vivir esa difícil experiencia: "Siento que me empecé a tomar con más calma la vida en general. Primaba mi salud y mi familia, algo tan básico... Era alto tan básico que me quitaran el respirador y poder respirar sola, pararte, ir al baño... Esas cosas básicas de la vida las valoras un montón".

Nuevo proyecto musical en proceso

María Becerra está en pleno proceso creativo, lanzando singles de lo que será su nuevo álbum, basado en distintos alter ego con cierto aura de fantasía. Así lo podemos comprobar de momento en singles como Ramen para dos e Infinitos como el mar.