Olivia Rodrigo sorprende cantando 'Torn' en un bar de Manchester

Olivia Rodrigo quiso celebrar así el éxito de su gira por las ciudades más importantes del mundo. Tras su concierto en O2 Apollo, la cantante quiso desconectar tomando algo en el conocido bar Bunny Jackson en Manchester y dejó con la boca abierta a todos.

Unas chicas estaban tocando con sus guitarras eléctricas en el pequeño escenario cuando Olivia se animó a cantar Torn, un tema de los años 90, de Natalie Imbruglia. Al momento, tenía a todo el local en pie disfrutando del concierto improvisado. El momentazo fue captado por sus seguidores en redes sociales.

La estrella está actualmente acabando el tour de Sour, que concluye este jueves en el Eventim Apollo de Londres. Durante esta gira, Rodrigo ha hecho versiones de hits pop-rock adolescente, como Just A Girl de No Doubt, Complicated de Avril Lavigne y Seether’ de Veruca Salt.

También ha estado acompañada durante esta gira. Su amigo Conan Gray canto con ella en un concierto de su tour por Estados Unidos donde interpretaton The One That Got Away, de Katy Perry.

A finales de julio estrenará la tercera temporada de High School Musical: La serie, aunque su personaje no aparece tantos minutos como en las anteriores.