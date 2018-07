Olly Murs versiona 'Don't you worry child' de Swedish House Mafia

Olly Murs se encuentra en plena promoción de su álbum Right Place, Right Time y eso le ha llevado a pasarse por el BCC Live Lounge donde todos los cantantes que acuden tienen que versionar una canción de otro artista. El finalista de X Factor hizo una gran versión del Don't you worry child de Swedish House Mafia.

Es habitual que todos los cantantes que visitan los estudios de BCC Radio hagan su propia versión de una canción de otro artista en el BCC Live Lounge. Hace unos meses ya te hablamos de las versiones que hicieron Pink del Girl on fire de Alicia Keys, Jessie J del We found love de Rihanna o Fun. de Somebody that used to know de Gotye.

Ahora le ha tocado el turno a Olly Murs, que ne plena promoción de su álbum Right Place, Right Time se ha dejado caer por los estudios de la BCC Radio. Don't you worry child de Swedish House Mafia ha sido la canción escogida para hacer su versión, despojándola de toda base electrónica y acompañada únicamente de un piano, una guitarra y coros. Una gran versión acústica de uno de los temas más bailados en los últimos meses.