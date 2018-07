P!ink versiona el 'Girl on fire' de Alicia Keys

Pink ha pasado por los estudios de la BBC Radio para promocionar Try, el segundo single de The Truth About Love. Y como en BBC Radio 1 Live Loung es habitual que los cantantes versionen canciones de otros artistas, en esta ocasión Pink ha versionado el Girl on fire de Alicia Keys con un gran resultado.

Tal como hizo Jessie J con el We found love de Rihanna o fun junto a Hayley Williams el Somebody that I used to know de Gotye; en esta ocasión Pink ha escogido el Girl on fire de Alicia Keys para hacer su propia cover.

La cantante ha hecho suya la canción llevándolo a un terreno más rockero sustituyendo el piano por las guitarras eléctricas y el resultado es impresionante:

