Del anonimato a la fama: artistas salidos de 'talent shows'

Son muchos los artistas que ocupan los primeros puestos de las listas de ventas de medio planeta los que han surgido a partir de los conocidos 'talent shows', programas de televisión donde una serie de concursantes compiten demostrando su talento y no siempre necesitan ser los ganadores para triunfar en el mundo de la música.

Ese es el caso de One Direction, los cinco componentes participaron por separado en X factor UK en 2010 y todos fueron expulsados como solistas. Nicole Scherzinger, una de las jueces del programa también salida de otro 'talent show', propuso que se unieran los cinco y participaran en la categoría de grupos, donde finalizaron en tercer lugar. Actualmente son la boyband más importante del momento y sus discos Up All Night y Take Me Home de los más vendidos en todo el mundo.

Otra artista que ocupó el tercer lugar de su edición, en este caso Canadian Idol, fue Carly Rae Jepsen. Su Call me maybe la ha convertido en una de las artistas del momento que sigue cosechando éxitos como Good time o This kiss:

Las que si ganaron X Factor UK 2011 fueron Little Mix. Sus componentes fueron expulsadas como solistas pero en esta ocasión si que consiguieron ganar el concurso como grupo, algo que no lograron otros grupos salidos de X Factor como los anteriormente mencionados One Direction o JLS:

Cher Lloyd y Olly Murs también se dieron a conocer en X Factor UK. Ella quedó en cuarto lugar en 2010 mientras que el intérprete de Troublemaker quedó en segundo lugar en la sexta edición, por detrás de Joe McElderry:

Y siguiendo en X Factor UK, que probablemente es el 'talent show' que más carreras discográficas ha creado, nos quedamos con el ganador de la última edición, James Arthur. Impossible es su primer single que ya está escalando los primeros puestos de las listas de ventas:

Aunque la ganadora más recordada de X Factor sigue siendo Leona Lewis, con más de 3 millones de discos vendidos hasta la fecha de su álbum debut Spirit, que incluye su éxito Bleeding love.

Pero no todos los artistas que han triunfado a partir de este tipo de concursos son británicos, American Idol también ha lanzado a grandes voces como Kelly Clarkson, ganadora de la primera temporada; y Jennifer Hudson, de la tercera edición que ya cuenta con un Grammy y un Oscar en su carrera.

Otro programa del que han salido artistas con éxito ha sido Popstar. En su primera edición en 2001, cuyo objetivo era crear un grupo de chicas llamado Eden's Crush, participó Nicole Scherzinger, que una vez disuelto se unió a las Pussycat Dolls donde lideró la banda alcanzando tanta fama que emprendió su carrera en solitario. En 2002 triunfó el grupo Girls Aloud, de donde sale Cheryl Cole que también inició su carrera en solitario en 2009.

En nuestro país también tenemos cantantes que han salido de este tipo de programas. Es el caso de Angy Fernández, que participó en la edición española de Factor X y que acaba de estrenar Boy toy, su nuevo single. También salió de este programa Leyre, la actual cantante de La Oreja de Van Gogh.Tampoco podemos olvidar a los artistas salidos de las diferentes ediciones de Operación Triunfo que han alcanzado fama internacional como David Bisbal, David Bustamante o Soraya Arnelas.