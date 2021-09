Omar Montes y Bad Gyal arrasan con su debut en la semana de la Moda de Madrid

La semana de la moda en Madrid ha dado su pistoletazo de salida con la Mercedes Benz Fashion Week, que se celebrará desde el 16 al 19 de septiembre en el recinto ferial IFEMA.

Dos de las grandes sorpresas de esta inauguración ha sido el debut en la pasarela de los artistas Omar Montes y Bad Gyal, que han desfilado para Ágatha Ruíz de la Prada y Andrés Sardà, respectivamente.

Omar Montes, para Ágatha Ruiz de la Prada

El de Pan Bendito ya fue invitado por Ágatha dos años atrás. Aunque en ese momento no pudo desfilar para la diseñadora mostró lo mucho que le gusta el mundo de la moda: "Siempre he dicho que la música y la moda van de la mano. Apoyo mucho la moda española y para mi Ágatha es una de las mejores modistas".

En esta ocasión, el artífice de éxitos como Alocao se ha subido a la pasarela para lucir algunos diseños de la firma. Y no ha estado solo. El televisivo Gianmarco Onestini —que también probó suerte en la música, sin mucho éxito— también desfiló para la diseñadora madrileña.

Bad Gyal, para Andrés Sardà

La relación de Bad Gyal con la moda no es algo nuevo. El año pasado colaboró con Bershka para lanzar una colección cápsula y sus estilismos son todo un referente para miles de personas.

Por eso, no es de extrañar que la firma de lencería Andrés Sardá haya contado con la artista para su desfile en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, donde ha aparecido en dos ocasiones, una de ellas para la clausura del desfile.

"Me he sentido muy a gusto, muy yo, y sobre todo muy fuera de mi zona de confort. Hacer cosas diferentes es algo que me mola", ha declarado Alba, que así se llama realmente la artista, al bajarse de la pasarela.