Gianmarco Onestini se lanza al mundo de la música con 'Maracaná'

Gianmarco Onestini se ha lanzado al mundo de la música con 'Maracaná', un tema con todas las claves para no dejar de sonar este verano. Ritmos latinos, base de reaggeton y mucho, mucho autotune.

Además, el italiano lo acompaña con un videoclip en el que aparece rodeado de mujeres en ropa interior y mascarilla y realizando una coreografía completamente pensada para TikTok.

Un tema que se estrenó el pasado viernes y que ya se posicionó número 1 en iTunes en nuestro país y en el Top 3 en tendencias de Youtube.

No es la primera vez que un personaje salido de un reality de televisión triunfa en la música. Un claro ejemplo de ello es Omar Montes, que el año pasado su tema 'Alocao' junto a Bad Gyal se convirtió en una de las canciones del verano y es el artista más escuchado en Spotify España en lo que llevamos de 2020.

Otras caras conocidas de la pequeña pantalla que han probado suerte en la música han sido Isa P, Sofia Suescun o Ylenia.

LETRA DE 'MARACANÁ' DE GIANMARCO ONESTINI

Empezó el party, aquí está invitado everybody

Todo el mundo baila con el daddy

El coro encendió, aquí estamos puestos pal lio

El bajo está a punto de reventar

Esta noche hay maracaná (Ehhh, Ahhh)

Aquí se vino a bailar (Ehhh, Ahhh)

El party no va a parar (Ehhh, Ahhh)

Hasta luecco si te vas (Ehhh, Ahhh)

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

No soy el Covid, pero te puse en 19 poses

Tu eres el virus y yo soy la vacuna y eso lo se

Te gusta el Rosé, me llamas después de las 12

Tu cuerpo tiene memoria por eso me reconoce

Oh, tu y yo bebe perdimos el control

Pero baby ahora todo ya pasó

Y se te olvidó

Que lo nuestro bebesita ya se acabó

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

En esto yo soy el mejor

La gente ya está entrando en calor

Por la espalda le corre el sudor

Si se apagan las luces, ella seduce

Ya se está sintiendo el vapor

Deja de manipular

Tú no sabes amar

Dices que me odias, pero no me vas a olvidar

Yo te devoraba

Y tú empezabas a gritar

Búscate otro

Conmigo no volverás a jugar

Esta noche hay maracaná

Hacemos traca, traca

En la discoteca mi ritmo el que más destaca

Sube el volumen, la gente se desata

Que suene el reggaetón, que suene la bachata

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná

Esta noche hay maracaná