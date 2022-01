Omar Montes estalla contra la madre de su hijo por su "odio a los gays": "Ya no puedo más"

Omar Montes no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa. Esta es una de las cualidades que le caracterizan y otra de las razones, además de su música, por las que el artista se ha convertido en uno de los más conocidos de nuestro país.

Con sentido del humor, el cantante ha protagonizado numerosas polémicas durante los últimos años. Sin embargo, ahora ha estallado en redes sociales a causa de una situación muy personal: Montes no ha querido callarse tras una fuerte discusión con la madre de su hijo –también llamado Omar, nacido en 2012– y ha querido lanzar un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

La tensa conversación entre Omar Montes y la madre de su hijo

En esta conversación, que el cantante ha querido hacer pública para mostrarla a sus seguidores, recibe unas imágenes de la que fue su expareja en las que esta le reprocha el regalo que el padre del cantante, abuelo del pequeño, le había hecho.

"¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar", le espetaba la madre del niño a Montes.

Tras esta dura conversación, el cantante no ha querido permanecer callado y ha denunciado públicamente lo ocurrido, contando que estas conversaciones son las habituales con su expareja. "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece 'de maricones'. Esto tengo que aguantar cada día", escribía.

A pesar de que Montes admite que suele tomarse estas cosas a broma, ha asegurado que "ya no puedo más". "Con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo", terminaba diciendo.

"Ahora no voy a poder ver a mi hijo porque si voy la policía, me va a joder. Así es la ley... y mi padre está llorando súper mal porque se cree que es por las zapatillas rosas y la realidad es que las zapatillas no tienen nada que ver. El problema lo tiene ella con el odio a los gays", aseguraba el cantante, que siempre ha mantenido una complicada relación con la madre de su hijo.

Una denuncia y una orden de alejamiento

Lo cierto es que Omar Montes y su expareja no se llevan especialmente bien y su relación es bastante tensa. Hace un tiempo, esta denunció al intérprete de Alocao por "insultos y amenazas", sumándose así a la orden de alejamiento que solicitó en 2013 contra Montes, y pidió que se revisara el patrimonio del cantante con todo detalle para aumentar la pensión alimenticia.

"Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti”, aseguraba el artista, que ha denunciado en multitud de ocasiones los problemas a la hora de visitar a su propio hijo.