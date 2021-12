A sus 33 años Omar Montess ha vivido historias de lo más surrealistas. El de Pan Bendito ha sorprendido en más de una ocasión contando alguna vivencia con su característico sentido del humor.

Sin embargo, en esta ocasión ha desvelado una historia que, si sucedió tal como ha explicado, no tiene nada de graciosa. El cantante ha explicado al programa Socialité cómo salvo a Isa P, hija de Isabel Pantoja, de un secuestro en 2018, cuando todavía eran novios.

Omar ha relatado que todo ocurrió tras una discusión de pareja en la que Isa decidió abandonar la habitación de hotel en la que se encontraban con sus maletas. En la calle, la joven hizo auto-stop y paró un coche con unos jóvenes para recogerla.

"Algo no me gustó, no me dio buen rollo. Me habían mosqueado porque no tenían buena pinta y en aquella ocasión se cumplió aquello de piensa mal y acertarás", ha revelado.

En ese momento, Omar se puso a perseguir el coche en el que se había subido su novia durante más de una hora y cuando paró en una gasolinera el artista cogió a su chica en brazos y se la llevó de ahí como si de una película de acción se tratase.

"Isa era una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que fuera", ha añadido Montes al programa, que se han quedado perplejos con su testimonio y que esperan la versión de Isa P de lo sucedido.

Semanas después, la pareja descubrió que Omar estaba en lo cierto y que los chicos que habían recogido a Isa era una banda de delincuentes: “Los Drieris, los mismos que apuñalaron a una mujer mayor para robarle 50 euros que llevaba en efectivo”.