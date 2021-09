Omar Montes: la pasión por el boxeo, su hijo, una terrible pérdida y un posible viaje al espacio

A Omar Montes lo empezamos a reconocer gracias a los platós de televisión, cuando en las tertulias no se comentaba otra cosa que la relación de Isa P. con un misterioso cantante del que poco se sabía. La hija de la tonadillera lo introdujo sin quererlo en el 'mundillo' y, poco a poco, gracias a su esfuerzo y talento, ha ido alcanzando los objetivos que se había propuesto. Ser el número 1 en las listas era uno de ellos.

Así pasó Omar Montes de ser una promesa del boxeo a participar en innumerables realities de televisión, como Supervivientes, ganando la edición del 2019, que tuvo un premio en metálico de 200.000 euros. De ahí pasó a la música y poco después su tema La Rubia era número 1.

Su pasado como campeón de boxeo y una terrible pérdida

El joven nació en Pan Bendito, uno de los barrios más humildes de Madrid. Allí se crió durante su infancia y comenzó a despertar su pasión por el boxeo profesional, un deporte en el que aterrizó para hacer frente a las brutales palizas que recibía en el barrio.

De hecho, tan bien se le daba esta disciplina que más tarde llegó a ser campeón de España de boxeo de los pesos Wélter, superando las 100 peleas.

No son pocas las ocasiones en las que el cantante ha relatado la dura infancia que vivió. De padres divorciados, fue criado por su abuela Mari Ángeles, a la que siempre dice haber considerado como su verdadera madre.

Uno de sus peores momentos a nivel personal fue cuando un accidente de tráfico acabó con la vida de su prima, a la que consideraba como una hermana. Esta terrible perdida lo sumió en una gran depresión, algo que le llevó a tener fuertes problemas de control de la agresividad en el colegio.

Su hijo y su amistad con Jeff Bezos

Aunque ahora goza de una estabilidad económica, cuando nació su hijo Omar Jr -fruto de la relación con su empareja Nuria Hidalgo- los problemas económicos eran numerosos. Tanto es así que él mismo contó que tuvo que robar paquetes de pañales porque no se los podía permitir.

Hace menos de un mes el cantante aseguraba haber recibido una invitación del magnate de Amazon, Jeff Bezos, para viajar al espacio. Las redes sociales no dieron mucho crédito a la información, pero el propio artista explicó cómo sucedió la extraña conversación.

Me escribió un mensaje privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción La rubia, me lo propuso y yo acepté. Me están haciendo pruebas para asegurarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. Aunque no voy a negar que tengo miedo, los agujeros de gusano me imponen muchísimo", dijo a El Mundo.

En el caso de hacerse realidad, Omar Montes sería el segundo español que viaja al espacio. Antes solo lo ha hecho Pedro Duque, ex Ministro de Ciencia.