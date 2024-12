El origen de 'All I Want For Christmas is You' de Mariah Carey: la inspiración de una dura infancia

Mariah Carey en ‘All I Want For Christmas’ | YouTube

Desde hace años All I Want For Christmas is You es el himno de la Navidad, pero todo éxito tiene un origen. En el caso de esta canción, todo se remonta a los comienzos de Mariah Carey, que no fueron precisamente buenos.

A lo largo de 30 años, este clásico ha marcado el comienzo de la Navidad, y la cantante cada año ha dado la sorpresa antes, creando promos para avisar del inicio de las fiestas y con actuaciones inesperadas.

Pero, como suele ocurrir con grandes éxitos, en All I Want For Christmas is You no se tenía mucha confianza en un comienzo. De hecho, Mariah Carey tuvo que remar a favor para convertir la canción en lo que es hoy en día.

Las inspiraciones de Mariah Carey

Para conocer el origen del villancico hay que viajar en el tiempo hasta 1994, cuando Mariah Carey lanzó el disco Merry Christmas.

El estreno de este proyecto ya generó muchas dudas, puesto que la artista estaba en su mejor momento musical, y era extraño que decidiera apostar por este género musical en lo más alto de su carrera. Pero así lo hizo.

Dentro de este proyecto resaltó por encima de todos All I Want For Christmas Is You, pero tal y como ha contado la estadounidense alguna vez, su creación fue casi un accidente.

Fue Carey la que compuso y produjo el tema junto a su antiguo colaborador, Walter Afanasieff. Así lo recordó la cantante en una entrevista para Entertainment Weekly en 2019: "Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola".

"Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco [Merry Christmas] tan festivo", expresó Carey, viendo el proyecto en general.

Y precisamente es en esta forma de componer en lo que recae todo el peso de All I Want For Christmas Is You, porque a primera escucha puede resultar una canción alegre (de hecho, la artista se esforzó en que lo pareciera), pero el tema es el reflejo de aquello que no pudo vivir Mariah Carey en su infancia.

Una dura infancia

La cantante estadounidense no tuvo una buena infancia, por eso tuvo un gran afán por crear un disco de canciones navideñas que alegrara las fiestas a cualquiera. De hecho, por ello un gran sector de la crítica defiende que All I Want For Christmas Is Youno es tan festiva como busca ser.

Aunque ahora es una cantante millonaria que vive de un éxito año tras año, Mariah Carey nació del matrimonio de una cantante de ópera irlandesa y un padre afroamericano, y esta unión trajo muchos problemas a su núcleo familiar. Sus padres acabaron divorciándose cuando era todavía una niña pequeña.

Así lo cuenta el portal musical The Ringer: la estrella de los 90 se pasó una gran parte de su infancia aguantando insultos racistas de sus compañeros blancos. Por parte de su familia paterna tuvo que vivir siempre con las dudas de que ella fuera una verdadera hija de su padre.

Por culpa de todos estos estigmas, Mariah Carey buscó refugio en la Navidad, época del año que adora desde pequeña. Así, la estadounidense se esforzaba en que esta época fuera una burbuja de su realidad.

Amante de la Navidad como un salvavidas

Así lo contó ella misma para un documental en Amazon Music, Mariah Carey is Christmas: "La cosa es que siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias. Entonces, tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año".

Las dificultades económicas, las carencias importantes en cariño y los estigmas que la golpeaban la hicieron inspirarse en All I Want For Christmas is You años después. Así, entre 1993 y 1994 nació este mítico tema.

"Realmente comencé [a componer la canción] pensando: '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad? Luces, regalos, medias, chimeneas…'. Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes", contó para USA Today en 2019.

El proceso de All I Want For Christmas is You

Después de componer las primeras partes del famoso single. Walter Afanasieff, el coescritor del proyecto se encargó de completar la letra, los arreglos y la composición final. Y faltaba la opinión del director de Sony Music de entonces.

Según explicó Afanasieff a Billboard en 2014, "All I Want For Christmas Is You y el disco entero eran un intento de lo que Tommy Mottola quería hacer al estilo de A Christmas Gift for You de Phil Spector lanzado en 1963". "Comenzamos a escribir lo que Mariah quería hacer y lo que Tommy quería hacer, que era una canción navideña a lo Phil Spector, un viejo rock ‘n roll de los sesenta", relató.

Y, finalmente, salió el éxito navideño de cada año, que continúa en lo más alto año tras año.