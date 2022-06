Óscar Casas: su edad, cuánto mide y su ruptura con su exnovia Begoña Vargas

Te interesa Los padres y hermanos de Mario Casas: así es su extensa y popular familia

Óscar Casas no deja de encadenar buenos proyectos. El actor, que se hizo -todavía más- popular gracias a su hermano Mario, ha logrado convertirse en uno de los rostros más prometedores de la interpretación juvenil.

La familia Casas se ha convertido, además, en un fenómeno en las redes sociales donde todos sus miembros acumulan 'me gustas' por doquier. Él tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Su primer proyecto importante llegó junto a Rosa María Sardá en la serie Abuela de Verano, además de hacer algún cameo en series como SMS o El Barco. Luego llegó Águila Roja, donde interpretó al mejor amigo del protagonista, y le siguieron pequeños papeles en Fuga de cerebros, El Orfanato o Cuéntame como pasó.

Desde entonces su ascenso ha sido imparable. Acumula 14 largometrajes. El último es Últimas voluntades, película de Joaquín Carmona Hidalgo. Pero también tiene grandes hobbys, como el surf, el tenis y el baile.

Su edad y cuánto mide

Óscar Casas tiene 23 años pero después del verano sumará uno más. El próximo 21 de septiembre soplará las velas de su 24 cumpleaños. Mide 1,81 centímetros.

Nació en 1998 en Barcelona, ciudad a la que se mudaron sus padres, Ramón y Heidi -ambos gallegos- buscando nuevas oportunidades. Tuvieron a Mario, el hermano mayor, cuando tenían 19 y 17 años respectivamente. Mario nació en 1986, así que si ahora Mario tiene 35 años, sus padres deben tener 54 y 52 años. Su aspecto juvenil se comenta mucho en las redes sociales.

La familia aprovecha cualquier ocasión para viajar juntos y disfrutar de unas vacaciones, síntoma de que entre ellos hay muy buena relación. Son cinco hermanos: Mario, Óscar, Sheila, Cristian y Daniel.

"Me encantaría trabajar con ella en el futuro": su ruptura con Begoña Vargas

Que Begoña Vargas y Óscar Casas causaron sensación cuando se conoció su noviazgo es un hecho.

Todo comenzó con el baile viral del tema de Omar Montes La Rubia. Estaban en una boda y se marcaron una coreografía que ríete tú de Dirty Dancing. Arrasaron con los 'me gusta' y animaron a cientos de personas a repetir su baile, que se convirtió en el challenge del momento.

Estuvieron casi tres años juntos y cuando se supo que habían decidido seguir sus caminos por separado, en julio de 2021, todo todo fueron palabras de cariño del uno hacia el otro. Según las informaciones, su ruptura se habría producido de mutuo acuerdo y de manera amistosa. Al parecer, el desgaste podría haber sido el motivo de la separación.

Lejos de echarse a los leones o cargar públicamente contra su ex, Óscar Casas no dejó de mostrar su admiración por la actriz aun habiendo roto su relación. "Es una mujer maravillosa, con una carrera por delante también preciosa. Es una artista y me encantaría trabajar con ella en el futuro", dijo Óscar a Hola pocos meses después de la ruptura.

Las redes sociales todavía son testigos del fuego que desprendía su amor, del que ahora solo quedan cenizas. En la pasada edición de los Premios Platino, la joven recordaba con una sonrisa su noviazgo. Han sido unos años muy bonitos y nos queremos mucho. Hemos acabado muy bien", dijo.

Sobre una posible reconciliación, la actriz aseguraba que está "muy centrada en el trabajo", aunque todo es posible: "No lo sé, depende". Han pasado ocho meses de estas declaraciones y por lo que parece, la llama de la pasión se ha extinguido... ¿Para siempre?