Las parejas que han roto este año 2024: de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan pasando por Rosalía y Jeremy Allen White

El año nuevo suele ser un cambio de etapa. Con la llegada del 2025, son muchos los que hacen balance de lo ocurrido en los últimos 12 meses. En lo que respecta al amor, el 2024 nos ha sorprendido con nuevos vínculos. Véase el caso de Ana Mena y Óscar Casasquienes se han mostrado más cercanos que nunca, cuando ambos han protagonizado recientemente románticas escenas en la capital madrileña, Risto Mejide y Grecia Castta quienes dieron de qué hablar cuando acudieron juntos a la última entrega de los Premios Antena de Oro 2024, o inclusoAlejandro Sanz y Candela Márquez., quienes se han mostrado muy unidos.

La otra cara de la moneda son las parejas que han roto este 2024. Este año ha sido el punto y final de muchas de las parejas más icónicas del momento.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

El 2024 ha estado plagado de éxito para Sabrina Carpenter, algo que contrasta con su lado más personal, cuando la intérprete de Espressoy el actor Barry Keoghan"decidieron tomarse un descanso", según contó People este mes de diciembre.

A pesar de que la relación se ha mostrado "intermitente" y ha habido acercamiento, lo cierto es que la pareja puso fin a un año de noviazgo.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan | Youtube

Las especulaciones de la razón de la ruptura no han sido pocas. Antes de que lo contara People, The Sun explicó el pasado mes de agosto que la pareja rompió por, supuestamente, el estilo de vida fiesteero del irlandés, algo que no gustó a la intérprete de Please, Please, Please. "Barry actúa como un idiota cuando está borracho y Sabrina se estaba frustrando cada vez más", dijo una fuente cercana al medio británico.

Hay quienes apuntan a que otra causa podría ser la supuesta infidelidad por parte del actor de Saltburn, siéndole infiel con la influencer Breckie Hill. Todo ello, tras una serie de publicaciones con las que ambos fueron relacionados. Sin embargo, esto fue algo que desmintió la propia influencer en Tik Tok: "Para resumirlo, no, no estuve con Barry. Ni siquiera he conocido a este hombre en mi vida".

Chiara Ferragni y Fedez

Tras seis años de matrimonio, y con dos hijos en común, Chiara Ferrragni y Fedez protagonizaron otras de las rupturas de este 2024. Fue el pasado mes de febrero cuando saltaron las alarmas de su crisis cuando el rapero dejó su hogar en común, tal y como recogió Il Corriere della Sera.

Fedez y Chiara Ferragni en el photocall de 'The Ferragnez' en mayo de 2023 | Gtres

Todo ello ha conllevado a una dura travesía para ambos, con el fin de cerrar un acuerdo de divorcio. Según el comunicado presentado por la abogada de la modelo así como de los abogados del rapero, se pactó que ambos asumirían los gatos de manutención y que el rapero a lo que se suma que la influencer y el artista tendrán que "pedirse permiso mutuamente" a la hora de subir fotos de sus hijos a redes sociales, publicado Il Corriere della Sera y recoge Hola!.

En lo que respecta a los motivos detrás de esta ruptura, Fedez contó en Belve, programa de Rai 2 las sombras de su relación con Ferragni: "Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos”., comentó en abril de 2024, tal y como recoge ABC..

Peso Pluma y Nicky Nicole

Las alarmas saltaron cuando Peso Pluma fue visto con otra chica tras asistir a la Super Bowl. Unas imágenes que se viralizaron y que dieron como resultado el comunicado de la artista argentina por redes sociales.

Peso Pluma y Nicki Nicole paseando en febrero de 2024 | Gtres

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", contó en redes.

La respuesta de Nicki Nicole al vídeo de Peso Pluma. | Instagram Stories

Todo ello, dio como conclusión algo más de un año de relación después de que en septiembre de 2023 la pareja fuese vista paseando por Francia y se especulara sobre su relación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Protagonizaron unos de los romances más icónicos de las últimas dos décadas. Tras conocerse en el rodaje Gigli en 2001 y posponer su boda, la pareja pondría punto y final (o más bien, punto y a parte) a su relación en 2004. Sin embargo, los rumores de la vuelta de la pareja empezaron a tener más eco cuando el actor fue visto en abril de 2021 yendo a casa de la cantante, según contó Page Six. A partir de ahí, despegaría de nuevo su romance aterrizando a querer dar el 'sí, quiero' en julio de 2022.

Ben Affleck y Jennifer López en el estreno de 'This Is Me...Now: A Love Story' en Los Ángeles | Gtres

Sin embargo, siempre se dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Y así fue: en agosto de este año, la intérprete de On The Floor solicitó el divorcio.

Rosalía y Jeremy Allen White

Las noticias sobre su romance comenzaron a surgir en octubre de 2023, cuando ambos fueron vistos paseando juntos por Los Ángeles. Rosalía y Jeremy Allen White volvieron a dar de qué hablar cuando TMZ compartió una serie de imágenes donde se apreciaban cómo el actor y la cantante disfrutaban de su compañía mutua. "Empezaron como amigos, pero las cosas se han vuelto románticas recientemente”, contó US Weekly.

Sin embargo, fue este mismo medio cuando el actor de The Bear y la cantante de Malamente reveló el pasado mes de octubre que "Comenzaron a distanciarse en los últimos meses". "La decisión de separarse fue mutua", contó una fuente cercana a este medio. "No son amigos pero no guardan rencor el uno hacia el otro", asegura.

Aitana y Sebastián Yatra

Cada pareja lleva sus tiempos. Todo comenzó en 2019 con una bonita amistad entre Aitana y Sebastían Yatra. Todo ello, se transformó en una preciosa historia que les uniría más allá de la música. Una de las evidencias fueron imágenes de marzo de 2023, donde se mostraron con actitud cariñosa en Miami, mientras disfrutaban de una jornada en alta mar, tal y como contó Hola!.

Sin embargo en noviembre de aquel año, el artista de Tacones Rojos confirmó su ruptura con la cantante de miamor, en el canal mexicano Telediario. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", señaló.

Todo apunta, a que, volvieron a intentarlo, o al menos, hubo un acercamiento, tal y como recoge la prensa, cuando ambos fueron fotografiados tras salir de cada del colombiano en Madrid.

Con un discurso abierto a la interpretación, Aitana se confesó en el escenario durante uno de sus conciertos en Vigo el pasado mes de agosto. "Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", expresó la catalana.

Zoë Kravitz y Channing Tatum

Hollywood fue testigo de otra de las rupturas de una de las parejas de referencia dentro del mundo del cine. Zoë Kravitz y Channing Tatum pusieron punto y final a su relación. "No han estado en la misma página y se han distanciado", contó People. Todo ello, hizo que se cancelaran sus planes de boda tras comprometerse en octubre de 2023.

Zoë Kravitz y Channing Tatum en la 'premiere' de 'Blink Twice' | Getty Images

Finalmente, esta relación fluctuó una vez que terminaron la promoción de la película Papadea dos veces."Al final, cuando terminó el proyecto, se dieron cuenta de que no tenían objetivos definidos", señala una fuente cercana al actor en US Weekly.