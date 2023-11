Nicki Nicole y Peso Pluma: cómo se conocieron, su canción juntos y el beso que confirmó su relación

Los fans de Nicki Nicole y Peso Pluma ya tenían claro hacía varios meses que estaban juntos, pero no había una confirmación oficial que lo demostrara. El gesto llegó durante un concierto en México hace dos semanas, cuando terminaron el show dándose un beso subidos en el escenario.

La artista argentina invitó al cantante mexicano y le agradeció por acudir a su show a cantar con ella. Él le respondió con un "te amo mi amor", y selló su romántica declaración con un beso. Parecía que la intérprete de Colocao no se esperaba y reaccionó con una cobra, pero finalmente terminó besando al artista, que ya había intentado propinarle un beso anteriormente sin éxito.

Cómo se conocieron Nicki Nicole y Peso Pluma

Nicole Denise Cucco (Nicki) y Hassan Emilio Kabande Laija (Peso) se conocieron gracias a su colaboración Por las noches (remix). Todo comenzó cuando meses antes él lanzó la original y ella le comentó en Instagram: "Simplemente gracias por hacer esta canción. Es increíble como describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo".

La respuesta del mexicano no tardó en llegar y le pidió trabajar juntos en el remix: "Gracias a mi amiga Nicki Nicole por postearme, por compartir la canción. Yo digo que hagamos el remix, vamos a darle al remix". Y así fue, se juntaron en el estudio de grabación y el resultado fue un bonito romance.

La primera impresión fue muy buena y ella lo contó en una entrevista: "Lo conocí y me morí de risa, realmente se formó algo lindo y supergenuino".

Los rumores de romance empezaron a mitad de junio, cuando ella acudió a su concierto en Guadalajara, Jalisco. A la salida del show, se fueron de fiesta con otros amigos y al día siguiente fueron cazados paseando juntos.

En los últimos meses, han pasado mucho tiempo el uno con la otra ya fuera por la calle o incluso viajaron en julio a Disneyland París.

Las muestras de afecto también se vieron en redes sociales, donde era habitual que subieran imágenes juntos o se dedicaran bonitas palabras.

Han mantenido su amor en la sombra

Los artistas han decidido que ya no quieren esconderse más, aunque fue hace no mucho cuando la argentina decía en una entrevista que entre ellos no había nada más que amistad. A mediados de octubre, negó estar saliendo con él: "Si todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, ¿entiendes? Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan (Peso Pluma)".

"Nos estamos conociendo... Y la gente obviamente va a decir, ¿qué onda? Él es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. La realidad es que solo somos amigos. Siento que es un poco difícil con la vida que tengo conocer a alguien y que la gente no lo sepa. Pero a mí en lo personal no me molesta y todo bien", expuso ante las cámaras.

Su anterior beso en los Latin Billboard 2023

El beso durante su concierto en México no fue la primera muestra de afecto en público que se habían dado recientemente. Durante la gala de los Premios Billboard a principios de octubre, salieron juntos al escenario a cantar su colaboración y él la presentó como "la hermosa Nicki Nicole". Él la ayudó a subir al escenario ofreciéndole su mano en un gesto de complicidad.

El mexicano dio un cariñoso beso en la frente a la intérprete de Dispara al acabar de cantar y ambos se fundieron en un abrazo antes de salir por la parte trasera, dados de la mano.

¡Otra bonita muestra de afecto entre ellos!

Peso Pluma y Nicki Nicole ya no se esconden. Están juntos y quieren que todo el mundo lo sepa para no tener más secretos.