Quién es Grecia Castta, la 'nueva pareja' de Risto Mejide: su edad, su trayectoria como actriz y sus otros 'romances'

A finales de octubre, Risto Mejide y Grecia Castta fueron vistos paseando por las calles de Madrid con actitud cariñosa, tal y como dio a conocer Semana. Algo que avivó los rumores de que el presentador de Todo es Mentira tenía una nueva ilusión. Sin embargo, esta nueva relación se ha hecho más evidente en la última entrega de los Premios Antena de Oro 2024, donde la pareja acudieron de forma conjunta a la gala.

Ambos, fueron vistos, cogidos de la mano. No obstante, la actriz y el presentador fueron escuetos en sus declaraciones ante la prensa. Lo que sí que ha dado a conocer el jurado de Got Talent es que su estado civil ha cambiado. "No voy a hablar de mi vida personal, no lo he hecho cuando estaba soltero, no lo voy a hacer ahora que no lo estoy", comentó Risto en declaraciones a Gtres y EuropaPress.

Todo ha cambiado en cuestión de un año. Recordemos que en la última edición de estos premios, Risto posaba con su anterior pareja Natalia Almarcha, con quien puso punto y final a su relación. a principios de verano de este año.

Así es Grecia Castta

Grecia Castta, de 29 años, es conocida por sus trabajos como actriz tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Tal y como recoge Woman, empezó a estudiar interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, y después danza clásica y oriental en la Juan Carlos Corazza.

Una de sus primeras apariciones en televisión fue en 2015 con Cuéntame cómo pasó, y también ha estado en formatos como La que se avecina,Servir y Proteger o El Príncipe . En lo que respecta a cine, en 2015 apareció en Torrente 5: Misión Eurovegas. Su última producción cinematográfica fue en 2023 con el film de David Galán Galindo con Matusalén.

La actriz cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Castta ha sido relacionada con Nacho Cano y David DeMaría.