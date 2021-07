Paris Hilton, embarazada de su primer hijo junto a Carter Reum

Según informa el portal digital estadounidense Page Six, Paris Hilton estaría embarazada de su primer hijo junto a su prometido el empresario Carter Reum.

Paris Hilton estaría embarazada de su primer hijo, según informa Page Six en exclusiva. La celebrity, de 40 años, reveló el pasado mes de enero que se había sometido a tratamientos de fecundación in vitro para hacer realidad su deseo de ser madre.

El padre de la criatura es Carter Reum, el empresario que le pidió matrimonio a la celebrity principios de año. Lo hizo en la playa de una isla privada, sorprendiendo a Hilton el mismo día de su cumpleaños con un anillo de compromiso de diamantes de talla esmeralda diseñado por Jean Dousset. Reum se dedica a las inversiones, los negocios e incluso ha escrito un libro sobre cómo conseguir éxito en la vida empresarial.

Paris Hilton y Carter Reum // Getty

"Él es el chico de mis sueños. [Carter es] 100 por ciento [el indicado]", dijo la leyenda rubia en el podcast Trend Reporter poco después de la pedida. "Hablamos sobre [planificar una boda] todo el tiempo y planificar los nombres de nuestro bebé y todo eso", añadió.

Hilton no oculta su relación con Reum en las redes sociales, y menos en Instagram, donde ha publicado varias fotografías juntos y cariñosas dedicatorias: "Lo que más me gusta es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío".