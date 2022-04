El pasado de Omar Montes como boxeador: cuándo empezó en el boxeo, por qué lo dejó y cuáles son sus logros

Omar Montes es uno de los concursantes que más sorpresas está dando en la segunda temporada de El Desafío. Cuenta con una ventaja respecto al resto de sus compañeros. El cantante de 33 años es el único que tiene un pasado como deportista. Fue boxeador, pero ¿cuándo y qué títulos consiguió?

La carrera de Omar Montes como boxeador, en la que se le conocía como El Principito, es anterior a 2015, año en que empezó en la música. Podríamos decir que tiene dos fases: en la primera, como boxeador amateur, participó en más de 100 peleas; en la segunda, ya como profesional, compitió solo en una y ganó. Podría decirse que es un boxeador invicto.

"Fui campeón de España de varias veces, y los dos últimos campeonatos de España que hice los gané por KO”, contó a Dani Mateo en Zapeando al hablar de su carrera amateur y semiprofesional a Dani Mateo. "Y lo de kick boxing, no sé si lo habéis visto. Me robaron el campeonato de Europa. Ahí dejé de pelear porque me cogí un rebote muy chungo", explicó sobre sobre su decisión de colgar los guantes.

Asimilar la derrota no fue fácil para el cantante de Pan Bendito, ya que el boxeo le suponía mucho sacrificio: "Me levantaba a las 6 de la mañana para correr, la última semana casi no bebía agua porque soy anchito de huesos y me cuesta dar el peso. Lo pasé fatal. Si llego a perder porque me ganan, lo acepto. Pero si gano y me dan como perdedor, por ahí no paso".

2012, el año que marcó el final de Omar Montes como boxeador

No solo la final del campeonato europeo de kick boxing, más determinante aún fue el nacimiento en 2012 de su hijo Omar, fruto de su relación pasada con Nuria Hidalgo.

"El boxeo aquí en España está muy mal pagado. Peleaba pero por circunstancias de la vida tuve un hijo y pasaba hambre", contó en el programa de laSexta sobre el final de su carrera deportiva.

Así fue cómo dio su carrera hacia la música que le llevó en 2015 a grabar su primer videoclip Mentiras. El éxito le llegó años después, en 2018, cuando ganó el concurso Supervivientes y a partir de ahí le llegaron los contratos de musicales.

Cuándo y por qué empezó en el boxeo

Por qué empezó en el boxeo lo cuenta en el documental El Principito es Omar Montes, estrenado en julio de 2021.

Sufrió bullying cuando era niño y gracias a su amigo Daniel Yagüe encontró una salida en el boxeo.

"Yo, con 11 o 12 años, era gordito, y por gitano y moro he tenido siempre mucho rechazo (...). Me pegaban, me hacían bullying. Recuerdo tener que llevar siempre dos bocadillos, uno por si me lo robaban y otro para comérmelo", contó en un reportaje en El Mundo. "Me di cuenta de que el boxeo podría ser fácilmente el salvavidas de mi vida".

"Con el boxeo empecé a coger confianza en mí mismo, coraje, me quedé delgado y mi vida empezó a cambiar. Hasta las chicas del colegio me empezaron a invitar a los cumpleaños", cuenta Omar, que empezó a entrenar con Manolo Del Río y después coon Fernando Yagüe, padre de su amigo.

El boxeo y los éxitos cosechados en este deporte le ayudaron a "resucitar como el ave Fénix", dice, y le unieron a su padre, quien también fue boxeador. "No se perdió ninguna pelea. Siempre estaba ahí". El único problema de este deporte, que dicen que se le daba bien, es que no fue una fuente de ingresos sólida.