El paseador de perros de Lady Gaga no puede salir a la calle porque le señalan

"¡Eres Ryan! Te dispararon. ¡Te dispararon! ¿Dónde te dispararon? ¿dónde te dispararon?".

Así empieza una de las últimas publicaciones de Instagram de Ryan Fisher, el joven paseador de perros que recibió un disparo en el pecho cuando un grupo de asaltantes secuestraron a los perros de la cantante Lady Gaga.

Ryan Fischer todavía no está preparado para volver a salir a la calle a ejercer el oficio que llevaba a cabo hasta ahora. No solo influye lo reciente del asalto, sino que las personas que le señalan no ayudan a que se recupere de su trauma. Le paran por la calle, lo reconocen y le preguntan detalles sobre lo ocurrido que no hacen más que dificultar el pasar página.

"Es algo extraño ser conocido por un trauma del que todavía me estoy recuperando. La gente quiere acercarse, compartir mi dolor por un momento y luego alejarse, dejándome revivirlo nuevamente", escribió el joven, al que le llegaron a extirpar un pulmón tras el asalto, en un sincero post de Instagram.

"No es intencional; proviene de una amabilidad y compasión que agradezco. El apoyo y los buenos deseos de todos han sido increíbles, y me siento muy honrado por cada palabra amable y oración que me ha llegado. Simplemente no siempre ha sido fácil para navegar mientras sigo encontrándome a mí mismo", cuenta, reconociendo que aunque no haya malas intenciones, recordar constantemente lo sucedido no ayuda en su recuperación.

"Cada vez que percibo que un perro está en peligro me pongo alerta"

El joven asegura que últimamente se ha sentido "sin propósito", algo que ha supuesto "la parte más difícil de este capítulo". Lo sucedido hizo que Fisher se replantease su empleo, un trabajo al que de momento no puede regresar. El trauma está muy reciente.

"Debido a que todavía no estoy en el espacio adecuado para cuidar a los perros (cada vez que percibo que un perro está en peligro, me pongo en alerta máxima y luego rompo a llorar), mi propósito durante los últimos diez años se ha desvanecido de repente", aseguraba en la misma publicación.

Ahora que no tiene un camino que seguir, el joven esta replanteándose su vida laboral. "Es gracioso, configuré esta cuenta hace años con un concepto en mente: ¿Cómo se vería si un santo gay, específicamente San Roque, Santo patrón de los perros, solteros y la peste, se reencarnara y tuviera que navegar por la celebridad moderna?", se preguntaba.

"¿Qué haría y diría para transmitir su mensaje? ¿Conseguiría una camioneta y exploraría este país, escribiría sobre la reforma y la curación de las prisiones y comentaría sobre una sociedad capitalista en etapa tardía a través del desempeño? Quién sabe, pero me estoy muriendo para averiguarlo. No es como recibir un disparo, o morir, pero estoy emocionado de compartir mi torpe exploración y narración contigo en el camino. ¡Hacia un viaje con propósito!", terminaba

El mensaje de Fischer llega pocas semanas después de que la policía de Los Ángeles arrestara a cinco sospechosos en relación con el incidente del pasado mes de febrero, cuando el joven recibió un disparo en el pecho antes de que los agresores secuestrasen a los perros de Gaga.

Poco después del ataque, Gaga emitió un comunicado asegurando que Fischer era un "héroe". "Sigo amándote Ryan Fischer, arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Siempre eres un héroe", dijo.