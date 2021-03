Al paseador de perros de Lady Gaga le extirpan parte de un pulmón tras el tiroteo

Hace unas semanas se supo que habían robado a punta de pistola dos de los tres perros de Lady Gaga mientras los estaban sacando a pasear en Hollywood.

Ryan Fisher, de 30 años, era la persona encargada de cuidar de las mascotas de la artista mientras ésta se encontraba en Roma rodando la película House Of Gucci.

Tal como pudo verse en un vídeo grabado por una cámara de seguridad de la zona, un individuo bajó de un coche y disparó a Fisher varias veces, que cayó desplomado al suelo. Acto seguido, robó dos de los tres bulldog franceses de la artista, Koji y Gustav.

Ahora, Ryan ha tenido que volver a ser hospitalizado para extirparle parte de un pulmón, tal como ha explicado Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

Así lo ha explicado el propio Ryan en su cuenta de Instagram, donde ha ido narrando su evolución desde el tiroteo. En una nueva publicación, el joven ha explicado que cuando le dieron el alta por primera vez y ya estaba en casa, notaba silbidos en en el pecho y su pulmón se colapsó varias veces.

Cuando volvió al hospital le informaron que las heridas de bala no se estaban curando y que habían dejado cicatrices parecidas a quemaduras en sus pulmones.

Por ese motivo, tuvieron que hospitalizarlo de nuevo y someterle a una cirugía para extirparle parte del pulmón dañado, ya que según ha explicado en el extenso mensaje "puede que esas heridas no se llegasen a curar nunca".

Afortunadamente Ryan ya ha vuelto a ser dado de alta y se encuentra bien, recuperándose de su intervención. Aunque ha recordado de forma traumática cuando llegó a urgencias justo después del tiroteo: "Varias enfermeras y médicos me contaron que habían estado en la sala cuando llegué con el disparo. Me explicaron cómo creían que no iba a sobrevivir".

Lady Gaga ha pagado el tratamiento médico

Cuando Lady Gaga se enteró de lo sucedido, rápidamente ofreció una recompensa de 500.000 dólares "sin hacer preguntas" a la persona que le devolviese a sus perros secuestrados.

Poco después, una mujer le devolvió a Koji y Gustav aunque por el momento no ha recibido el dinero, ya que se encuentra abierta una investigación para llegar a los secuestradores.

Por otro lado, Lady Gaga decidió correr con todos los costes del tratamiento de Ryan Fisher, que ascienden a 97.000 dólares. "Ella lo adora completamente y siempre estará en deuda con él por su valentía. También ha querido compensarlo por el trabajo perdido y le ha deseado una pronta recuperación", explicaba una fuente cercana a la artista al portal TMZ, quién también difundió el vídeo del tiroteo.

Así mismo, cuando Lady Gaga ofreció la recompensa para recuperar a sus perros, también le dedicó unas palabras a Fisher: "Te sigo amando Ryan Fischer, arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Siempre serás un héroe".