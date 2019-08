Pastora Soler desvela el sexo del bebé que espera

Pastora Soler ha confirmado que la 'personita' que lleva dentro será una niña, la segunda con Francis Viñolo.

Para anunciar el sexo del bebé, la artista lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram, con una publicación en la que sale la cantante posando junto al mar en un atardecer.

"Después de esta semana tan loca de idas y venidas, conciertos, viajes y también algún día libre en los que he disfrutado de mis amigo@s, ¡hoy vuelvo a casa con unos días por delante para descansar! ¡Sobre todo os quería agradecer tantas felicitaciones y muestras de cariño que he recibido a lo largo de estos días por mi próxima maternidad! Me siento tan querida por tod@s vostr@s!!!! Ah y se me olvidó contaros que el bebé que espero es una niña! Gracias por tanto amor! Os quiero", contaba Pastora Soler, que está de cuatro meses de embarazo.

La artista anunció su segundo embarazo en su concierto de Jerez de la Frontera el 11 de agosto. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación ante la feliz noticia.

Pastora Soler y Francis Viñolo se casaron el 18 de octubre de 2009 en Coria del Río, Sevilla. Seis años después daban la bienvenida a su primera hija, Estrella, el 15 de septiembre de 2015, y ahora, cinco años más tarde llega una nueva niña a la familia, aunque todavía no se conoce el nombre.