Paul Thin se despide de 'Operación Triunfo' antes de estrenar su canción 'Alondra'

La última edición de Operación Triunfo, celebrada entre 2023 y 2024, llega a su fin este sábado con el último concierto de la gira.

Ante este gran cambio en las vidas de los 16 concursantes, uno de ellos ha querido despedirse públicamente de esta etapa en redes sociales. Lo ha hecho Paul Thin, el segundo clasificado del concurso que destaca por su carisma, su personalidad y su apuesta artística ubicada entre el pop, la electrónica y el urbano.

El granadino ha escrito un largo mensaje en su perfil de X (antes Twitter), donde da por terminado su paso por Operación Triunfo para iniciar su carrera musical por separado. "Desde que era niño, OT siempre fue uno de los grandes sueños de mi vida", dice al inicio del comunicado.

Aunque Paul Thin ya cuenta con varias canciones estrenadas antes y después de su paso por el programa, el artista asegura que hoy finaliza una etapa y comienza otra. "Hoy toca subirse al escenario para vivir, para recordar y para abrazarnos con la mirada en cada grupal. Termina OT, pero empieza la carrera de cada uno. Solo me queda daros las gracias a todos y desearos mucha suerte en el camino que tenéis por delante", ha dicho dirigiéndose a sus 16 compañeros de edición.

Un adiós definitivo

El cantante se ha sincerado, explicando que su paso por Operación Triunfo ha tenido sus más y sus menos: "Tenía claro que esta era una experiencia que tenía y que iba a vivir. No voy a mentir, no ha sido fácil. Ha habido altibajos, pero los altos son los más bonitos que he vivido nunca".

"Todo empezó en Málaga con esa pegatina con el número 7002", dice refiriéndose al proceso de casting. "Fui con una canción por la que en mi casa me llamaron loco, pero que era una muestra de mí, y eso era lo más importante".

Y termina diciendo: "Gracias a todos los que habéis estado acompañándome en esta experiencia. OT termina hoy, pero hay Pablo para largo. Nos encontraremos en los escenarios, discotecas, auriculares y pantallas".

A una semana de estrenar su nueva canción 'Alondra'

Un día antes de despedirse del programa, Paul Thin publicó un adelanto de lo que será su segundo sencillo tras OT: Alondra, un tema que lleva como título el nombre de un pájaro (¿en señal de libertad?) y que verá la luz el 19 de julio.

La canción, siguiendo el estilo de su anterior composición DÓNDE, posiciona al granadino como una gran promesa en la música urbana y electrónica de España, tal y como aseguran los cientos de halagos que está recibiendo en redes sociales.