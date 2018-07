Paulina Rubio se separa oficialmente

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera contrajeron matrimonio hace cinco años, pero lo suyo no ha funcionado. El empresario ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola! en la que habla sin pelos en la lengua de los motivos que les llevaron a tomar la decisión.

Colate asegura que "lo he hecho todo y más para salvar la relación, pero por mucho que quieras a una persona los rencores y las peleas, no se puede vivir con ello. He sacrificado lo que tenía en mi vida por esta relación”.

Unas declaraciones en las que se muestra dolido por todo lo ocurrido y donde deja claro que le hubiera gustado que Paulina hubiera hecho tanto como él para sacar a flote su matrimonio. Y es que, al parecer, la cantante no ha estado a la altura de las circunstancias cuando veía que su relación se iba al traste.

Fruto de su amor, Nicolás y Paulina tuvieron al pequeño Andrea Nicolás, que les dio fuerzas para luchas pero, como él dice, "un hijo no arregla un matrimonio”. Para él ahora su hijo es lo más importante y se muestra agradecido por haber tenido con ella a lo que más quiere en la vida.

Entre la nostalgia y el dolor, el joven asegura que“Nuestra comunicación es mínima y exclusivamente sobre nuestro hijo. No hablamos mucho porque la situación es tensa.”

De momento Paulina Rubio no se ha pronunciado respecto a su divorcio, así que de momento solo conocemos la versión de Colate que no deja especialmente bien a la intérprete de Me gustas tanto.