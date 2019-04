El percance doméstico de Cristina Pedroche al volver de vacaciones: "solo quiero que se vaya"

La presentadora, que acaba de volver de vacaciones de Semana Santa, se ha llevado un susto bien gordo cuando deshacía la maleta. Hasta que no ha llegado su marido Dabid Muñoz al piso, la joven no se ha movido del sofá.

"Yo estaba deshaciendo la maleta y al abrir el cajón para guardar las botas, me he encontrado una cucaracha gigante". Así comenzaba Pedroche su 'estremecedor' relato en los stories de Instagram. "Era una cucaracha señor mayor, como un puño", proseguía.

En los siguientes vídeos, Pedroche expresa su temor pero también bromea con el asunto. Ella misma sabe que encontrarse una cucaracha no es para tanto, aunque da bastante repelús. "No quiero matarla, ni hacerle daño. Solo quiero que se vaya. Por eso he pensado en subir estos stories por si acaso tienen Instagram las cucarachas", decía.

"En cualquier momento puede aparecer", contaba desde el sofá. Sus cajones tienen una pequeña ranura para abrirlos y la presentadora temía que el insecto se acercase a ella.

No fue hasta que apareció su chico, el cocinero Dabid Muñoz, cuando se enfrentaron a 'la cuca'. La idea era atraparla con un tupper y un folio, el método que utiliza Pataky para capturar arañas en Australia. "Ya en cama sanos y salvos. Cucaracha fuera de casa. Sonrío pero me da miedo que haya dejado huevos porque me habéis asustado", terminaba Pedroche. ¡Seguro que si la cuca dejó huevos, Pedroche nos lo cuenta por Instagram!