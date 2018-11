Pete Davidson hace una broma sobre su ex Ariana Grande y ella explota en Twitter

Parece ser que la ex pareja Pete Davidson y Ariana Grande no acabaron tan bien. Puede ser que su ruptura no fuera tan amistosa como nos han hecho creer o simplemente las cosas han cambiado . El actor estadounidense trabaja en el programa ''Saturday Night Live'' y ahí es dond e hizo una broma sobre su ex compromiso con la cantante cosa que a ella no le hizo mucha gracia.

El actor estadounidense Pete Davidson, que trabaja como humorista en 'Saturday Night Live', ha hecho una broma acerca de su ex compromiso con la cantante Ariana Grande.

Una de las artistas invitadas del último programa era la cantante Maggie Rogers. En un momento dado, Pete se le acercó y se le arrodilló '¿Quieres casarte conmigo?'. La artista no tuvo ni que pensar la respuesta ya que fue un no rotundo. Entonces el comediante dijo 'cero de tres'.

En este momento todo el mundo sabía que estaba haciendo referencia a Ariana Grande, que ha roto su compromiso con el cómico hace unas semanas, y a una posible petición de matrimonio a una ex novia anterior, Cazzie David.

A Ariana Grande no le hizo ni la menor gracia esta broma y decidió hacer un twitter al respeto. 'Para alguien que declara que no le gusta la relevancia, seguro que te gusta pegarte a ella' y luego añadió en otro mensaje 'Thank you, next', haciendo referencia a su última canción donde habla sobre sus ex novios.

Parece ser que al poco rato la artista se arrepintió de las publicaciones que había hecho pero ya era demasiado tarde, porque los fans ya tenían capturas de pantalla y el tweet se había hecho viral.

Es comprensible el enfado de Ariana, ya que ella y el comediante tenían un acuerdo de que no hablarían sobre su ruptura.