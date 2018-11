Ariana Grande presenta nuevo tema, 'Thank U, Next', dedicado a Pete Davidson

Ariana Grande presenta Thank U, Next , canción que dará nombre al que será su próximo álbum, que saldrá en 2019. Con este tema, la artista ha dedicado unas palabras a sus exnovios, Big Sean , Ricky Álvarez , Mac Miller y Pete Davidson .

Tras el reciente lanzamiento del álbum Sweetener, parece ser que Ariana Grande ha seguido trabajando en nueva música. Y esto se confirma con su nuevo tema, Thank U, Next, que acaba de lanzar después de anunciarlo a través de las redes sociales.

Todo apunta que este es el primer adelanto de un nuevo trabajo discográfico de la artista, que ya ha explicado que estará formado por doce temas, no contará con ninguna colaboración y verá la luz a principios de 2019.

Con este tema, de estilo R&B, Ariana Grande ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a Pete Davidson, su última pareja. Pero también se ha sincerado y ha recordado a sus anteriores novios, Big Sean, Ricky Álvarez y Mac Miller. Podemos escuchar frases como "Pensé que acabaría con Sean, pero no encajamos. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río. Incluso casi me caso, y por eso Pete, estoy muy agradecida. Ojalá pudiera decirle "gracias" a Malcolm (Mac Miller) porque él era un ángel".