Pilar Rubio, muy criticada tras su supuesto retoque estético

Pilar Rubio es una de las caras conocidas de la televisión más activa en redes sociales. Con cinco millones y medio de seguidores, la presentadora y actriz muestra sus proyectos profesionales y su día a día, donde da consejos de maternidad o rutinas de ejercicio.

En una de sus últimas publicaciones, Pilar compartía un sencillo selfie acompañado tan solo de tres puntos suspensivos. Una publicación de lo más simple en la que muchos de sus seguidores han admirado su belleza, aunque otra parte ha criticado el nuevo volumen de sus labios.

Ante un posible aumento de labios, varios usuarios han querido hacerle saber que no necesita modificar su rostro, con mejores y peores maneras. "No necesitabas silicona en tus labios, los tenías perfectos. No te quedaron bien", "Que manía de afearse los labios, con lo bella que es", Te pasaste con los labios para casarte, los tenías perfectos, no entiendo vuestra obsesión por ser todas iguales y artificiales...", "Deja de hacerte cosas en la cara...eras preciosa" o "Guapísima...!! Pero ten cuidado...El labio superior se está empezando a deformar...", son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse en la publicación.

"Tienes que meter un par"

Lejos de pronunciarse al respecto o eliminar la publicación para evitar las críticas, Pilar ha obviado todos esos comentarios y ha publicado una nueva imagen en la que aparece de lo más cañera.

Vestida con un top de deporte azul y unas mayas en diferentes tonalidades, la presentadora alza su puño de forma triunfal junto a la frase: "Hay días que son más llevaderos y hay otros que le tienes que meter 'un par'".

No sabemos si es una indirecta a todas las críticas de su publicación anterior, o simplemente es un mensaje de ánimo a esos días que se nos hacen un poco más complicados.

En cualquier caso, sus incondicionales seguidores han celebrado la instantánea llenándola de elogios como "4 hijos .. más de 40 años.. yo solo puedo felicitarte .porque esto es un trabajo bien grande", "Quién diría.... 4 embarazos..!!!! Madre mía" o "Dios mío yo tengo 23 y parezco un tamal mal amarrado".