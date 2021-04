Tamara Gorro revela todos sus retoques estéticos: "Obviamente no parezco la misma"

Tamara Gorro ha demostrado una vez más que entre ella y su 'familia virtual' prácticamente no hay secretos. Uno de los temas que ha tratado con total sinceridad, ha sido los retoques estéticos que se ha realizado en la cara.

Lo ha hecho en un vídeo acompañada de Carlota Hernández Sanz, especialista en medicina estética y doctora de confianza de la influencer. En la primera parte del vídeo, Tamara le ha preguntado a Carlota sobre algunos tratamientos estéticos, como el bótox y el ácido hialurónico, para conocer qué diferencia hay entre ellos y qué es mejor en cada caso.

Tras esta charla, Tamara ha despedido a la doctora y se ha dirigido directamente a sus seguidores para hablar sin tapujos sobre los retoques que se ha realizado ella en los últimos años.

"No tengo ninguna vergüenza ni ningún miedo de lo que la gente pueda decir. ¿Yo me gusto? Correcto. ¿Yo me levanto y me veo bien? Correcto. Suficiente", ha empezado explicando.

Tamara ha confesado que siempre ha padecido acné y se veía la cara llena de marcas, y se veía la mirada triste y el labio caído. Por lo que acudió a la consulta de Carlota y se realizó varios tratamientos estéticos.

Peeling químico. "Mucho cuidado porque solo los profesionales como Carlota lo pueden hacer. Me quitó manchas y me dejó la piel mucho más lisa", ha explicado.

Tras explicar todos sus tratamientos, Tamara ha pedido a sus seguidores que se informen muy bien de qué tratamientos necesitan y que se pongan en manos de buenos profesionales.

En cuanto a las críticas que pueda suponer haber hecho este vídeo, la mujer de Ezequiel Garay está muy tranquila: "Obviamente no parezco la misma. Mi primera aparición en televisión fue con 20 años y tengo 34. No es que me parezca mucho, pero es que sin retoques tampoco me parecería. No lo usemos como ataque hacia nadie".