Pitbull se propone cumplir el récord Guinness a mayor número de personas reunidas con una calva postiza

Pitbull ha sido uno de los grandes de la música latina durante muchos años con grandes temas como Timber y I Know You Want Me, pero no ha querido conformarse con su éxito musical, sino que ha querido romper un récord muy peculiar durante su próxima actuación el 10 de julio en el festival BST Hyde Park de Londres.

Concretamente, su objetivo es romper el récord de mayor número de personas en un solo lugar llevando calvas falsas.

"Libro Guinness de los récords mundiales, prepárense para todos los Baldies que lo estarán dando todo el 10 de julio en Hyde Park", declaró el cantante en sus redes, donde también ha publicado junto a la cuenta del festival el anuncio oficial.

Ante ello, el Director de Talento de AEG Presents European Festivals, Darcey Jackson, ha compartido: "Estamos muy emocionados de presentar un intento de récord mundial en el espectáculo de Pitbull en BST Hyde Park. Hemos batido varios récords mundiales en el pasado, pero este será realmente el momento de nuestras vidas. ¡Vengan todos, vengan, vengan calvos!"

Por su parte, Will Munford, árbitro de Guinness World Records, ha compartido su emoción porque este récord se cumpla: "Estamos deseando adjudicar este récord en BST Hyde Park con Pitbull. ¿Qué mejor manera de formar parte de algo increíble que reunirnos con otros fans para celebrar a nuestro artista favorito?"

Pero... ¿de dónde ha surgido esta idea tan loca?

El origen de la idea

Durante un programa de la BBC, el presentador de la BBC, Greg James, le mandó un mensaje de texto a Pitbull con esta propuesta tan peculiar.

Evidentemente, no se pensaba que fuera a responderle, pero mientras estaban grabando un podcast recibió la respuesta: "Hola, amigo. Todo en orden. Voy a decirle a Tom, del equipo, que te contacte. Como siempre, gracias. Haciendo historia. Dale".